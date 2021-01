Elettra Lamborghini è diventata famosa grazie al suo stile provocante ed esuberante ma, al di là delle maxi scollature e degli abiti leopardati, ha anche la passione per piercing e tatuaggi. Ha buchi alle orecchie, alla lingua, dei diamanti incastonati sotto pelle e il corpo ricoperto di disegni più o meno originali, dalle "macchie" maculate su spalla e fondoschiena alla dedica romantica sul piede. Alcuni dei tattoo fatti quando era giovanissima, però, non le piacciono più ed è per questo che da diversi mesi sta provando a rimuoverli con dei trattamenti dermatologici con il laser. Qual è stato il risultato? Assolutamente diverso rispetto a quello sperato, visto che l'inchiostro indelebile stenta ad andar via, tanto da essere rimasto quasi invariato dopo alcune sedute.

I trattamenti laser non hanno dato i risultati sperati

È dallo scorso maggio, ovvero da diversi mesi prima del matrimonio con Afrojack, che Elettra Lamborghini si è resa conta di avere alcuni tatuaggi "inutili" che non le piacciono più. Si è dunque rivolta a due diversi centri dermatologici per sottoporsi a dei trattamenti laser ad hoc utili a rimuoverli ma, nonostante in un primo momento tutto sembrava andare al meglio, ora si è resa conto del fatto che i risultati sono ben diversi rispetto a quelli sperati. Su Instagram ha infatti dichiarato: "Dopo quattro sedute (due con un laser, due con un altro) sono tutti identici a prima, una delusione pazzesca, ma è normale? Sono molto demotivata". Guardando le foto dei tattoo, sembra proprio avere ragione: l'inchiostro indelebile è ancora molto evidente e marcato.

Perché la Lamborghini vuole rimuovere i vecchi tattoo

Il motivo per cui Elettra Lamborghini vuole rimuovere alcuni dei suoi tatuaggi? Ogni volta che li guarda, capisce che hanno pochissimo senso e che sono stati fatti con un po' troppa impulsività durante la giovinezza.

In una delle Stories condivise sui social ha infatti spiegato candidamente la questione, dicendo: "Me li sto togliendo perché mi sono tatuata tutti i nomi dei miei cavalli, cani e pesci che ora sono morti e avere solo morti tatuati mi è presa male visto che ho anche il nome del mio maschio tatuato. A parte questo, mi sono semplicemente stufata. Date retta ai vostri genitori quando dicono "E se poi te ne penti"? Insomma, Elettra sta crescendo e consiglia ai fan giovanissima di non fare il suo stesso errore in fatto di tattoo: in quanti seguiranno l'esempio della popstar?