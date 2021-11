Deva Cassel in copertina: la figlia di Monica Bellucci posa vestita di tulle Deva Cassel è la protagonista della copertina del numero di dicembre-gennaio di Glamour Spagna. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è lanciatissima nel mondo della moda.

A cura di Giusy Dente

in foto: Deva Cassel in copertina su Glamour fotografata da Pepe Lobez, Instagram @glamourspain

Glamour dedica a Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, la copertina del numero di dicembre-gennaio dell'edizione spagnola del magazine. L'attrice italiana è forse la fan numero 1 della 17enne, difatti è stata proprio lei a condividere, su Instagram, lo scatto che vede la figlia protagonista. Non è certo la prima volta e neppure l'ultima che la giovane modella posa per un servizio fotografico importante. La sua carriera, che l'ha portata anche in passerella (l'ultima volta per Dolce&Gabbana), è cominciata prestissimo: impossibile non notarne la bellezza e la somiglianza con la mamma, una delle donne più acclamate del panorama cinematografico. Difatti ne sta seguendo con successo le orme.

Deva Cassel in copertina

Deva Cassel è una 17enne ‘atipica', perché a differenza delle sue coetanee (anche famose) non è molto presente sui social. Possiede un account Instagram e uno TikTok, ma li usa più per condividere le sue esperienze professionali che la sua vita privata. Quando si mostra nel quotidiano, però, è solita non alterare nulla di sé, preferendo mostrarsi al naturale e senza trucco, acqua e sapone insomma. Stavolta non è stata lei a dare notizia del nuovo servizio fotografico che la vede protagonista, bensì sua mamma, Monica Bellucci. La 17enne ha raccontato a Glamour i suoi impegni scolastici, il modo in cui li concilia con la professione di modella. E ha parlato anche dei suoi genitori, che in questa carriera l'hanno sempre sostenuta. Dalla mamma ha ereditato la bellezza, mentre il carisma è tutto del papà. Il risultato è un mix esplosivo.

in foto: in foto: Deva Cassel posa per Glamour fotografata da Pepe Lobez, Instagram @glamourspain

Deva Cassel con l'abito di Dior

Sulla copertina del magazine la modella indossa un abito Dior tutto tulle. Deva Cassel alla Paris Fashion Week di settembre era presente allo show della Maison, dove ha sfoggiato un look mannish composto da bustier e pantaloni palazzo. In questa versione elegante ha conquistato tutti, dimostrando di sapersela cavare davvero in ogni occasione, risultando impeccabile e mai fuori posto. Quando vuole, però, sa essere anche più sensuale: il suo è uno sguardo magnetico, capace di stregare in pochi istanti. Lo ha dimostrato in un precedente shooting fotografico: Tess Petronio ha portato a galla il suo lato più ammaliante e il suo animo glamour, realizzando delle foto che ha condiviso su Instagram e che hanno riscosso un enorme successo. Dal crop top al cardigan senza reggiseno, ha riportato in vita gli anni Novanta. Non ci sono dubbi: Deva Cassel havanti a sé ha una splendida carriera.