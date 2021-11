Deva Cassel, dal crop top al cardigan senza reggiseno: la figlia di Monica Bellucci è sempre più sensuale Deva Cassel è una delle modelle più richieste del momento e non solo perché somiglia in modo impressionante a Monica Bellucci. Negli ultimi anni ha dimostrato di aver talento da vendere e di recente ne ha data l’ennesima prova, posando come una diva tra look trendy e dettagli sensuali.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, può essere ormai considerata una diva a tutti gli effetti anche se ha solo 17 anni. Ha posato per le più grandi Maison fashion, ha sfilato su passerelle internazionali ambite, ha calcato diversi red carpet e ha conquistato molte copertine: insomma, ha tutte le carte in regola per diventare star di fama mondiale come la mamma. Nelle ultime ore è tornata a postare sui social e ha sorpreso tutti con dei look all'insegna del glamour e della sensualità: ecco come si è mostrata.

I look trendy di Deva Cassel

Non è la prima volta che Deva Cassel mette in mostra la sua passione per i look in pieno stile anni '90, ma è solo nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei. Si è lasciata immortalare dalla fotografa Tess Petronio, rivelando la sua innata sensualità e il suo animo trendy. La figlia di Monica ha posato prima in verde con cop top e gonna coordinati, poi è passata al total black con pantaloncini e reggiseno a triangolo e ha concluso lo shooting in rosso con un provocante cardigan portato senza reggiseno (come impone la moda del momento). A completare il tutto, una cascata di riccioli neri che le hanno incominciato il viso dai lineamenti perfetti.

Deva Cassel in total black

Deva Cassel somiglia sempre più a Monica Bellucci

Il mondo dello spettacolo e della moda sono stati letteralmente invasi dai "figli di" da qualche anno a questa parte ma è chiaro che nella vasta schiera di piccoli divi dal cognome noto solo alcuni vantano il tanto ambito "fattore X". È il caso di Deva Cassel, che fin dal primo shooting realizzato per Dolce&Gabbana ha dimostrato di riuscire a stregare tutti con un solo sguardo. Nonostante abbia solo 17 anni, sembra avere già le idee chiare sul suo futuro: diventare icona di bellezza e di stile come mamma Monica Bellucci. Del resto, è proprio da lei che ha ereditato fascino e splendore, tanto che man mano che cresce diventa sempre di più la sua fotocopia. A giudicare dalla sicurezza che vanta di fronte la macchina da presa, di sicuro sentiremo parlare di lei ancora a lungo.