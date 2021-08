Deva Cassel, Leni Klum e le gemelle di P. Diddy: le figlie dei divi in passerella per Dolce&Gabbana La spettacolare sfilata di Dolce&Gabbana a Venezia è stata all’insegna dei volti nuovi: tra le giovani modelle molte hanno un cognome famoso. Da Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, a Leni Klum, nata da Heidi Klum e Flavio Briatore, passando per le figlie di P.Diddy: ecco le “figlie celebri” in passerella.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Jessie James Combs, Leni Klum, Chance Combs

La moda ritorna alle sfilate in grande stile: domenica 29 agosto Dolce&Gabbana ha presentato la sua collezione Alta Moda a Venezia, con una sfilata-evento in piazza San Marco. Il pubblico era una vera e propria parata di stelle: da Jennifer Lopez, maestosa con una cappa ricamata, fino a Monica Bellucci e Heidi Klum. Stavolta le due dive non erano in passerella ma in prima fila ad applaudire le loro figlie, che hanno sfilato in piazza San Marco. La sfilata Haute Couture infatti ha coinvolto una nuova generazione di modelle e molte – giovanissime ed esordienti – vantano un cognome importante: da Emmanuelle Bale (figlia di Christian Bale) alle figlie di P.Diddy, ecco le modelle "figlie di" che hanno sfilato a Venezia.

Deva Cassel sfila per Dolce&Gabbana

La più celebre è sicuramente Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, 16 anni, ormai è un'affermata modella e tra i primi a ingaggiarla ci sono stati proprio Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Occhi neri, lineamenti delicati e una cascata di ricci corvini, Deva Cassel è identica alla madre Monica. Al party dopo la sfilata sono state fotografate abbracciate, elegantissime in nero, mentre in passerella indossava un sontuoso abito fucsia con applicazioni floreali. Oltre che essere una modella quotatissima, Deva è anche un'influencer che ama mostrarsi al naturale sui social. E incanta ogni volta.

Chi è Leni Klum, la figlia di Flavio Briatore

Riflettori puntati su Leni Klum: figlia della top tedesca Heidi Klum e di Fabio Briatore, Leni oggi ha 17 anni e ha esordito sulle passerelle di Alta Moda con la sfilata di Dolce&Gabbana. In prima fila c'era la mamma modella Heidi, che ha immortalato emozionatissima ogni momento della passerella. Leni ha ereditato il fascino nordico della madre: bionda e longilinea, ha incantato il pubblico con un minidress azzurro e diadema sui capelli.

Leni Klum, foto via Instagram Heidi Klum

Le tre figlie di P. Diddy in passerella

Tra gli altri volti nuovi c'era anche Emmeline Bale (figlia di Christian Bale) ma il padre più orgoglioso è sicuramente P. Diddy, che seduto in prima fila ha applaudito le sue tre figlie: Chance Combs, Jessie James Combs e D’Lila Star Combs. giovanissime – hanno rispettivamente 15 e 14 anni – hanno sfilato con abiti di maxi rouches e fiocchi in vita. Dopo lo show hanno festeggiato insieme a tutta la famiglia. "Non ci sono parole" ha commentato poi il padre, pubblicando le foto su Instagram. Le modelle "teen" di Dolce&Gabbana sono le top model di domani? Chissà, intanto la genetica aiuta.