Il Grande Fratello Vip si avvicina al termine dopo ben 5 mesi e, sebbene i concorrenti siano "stremati", continuano a portare avanti le classiche dinamiche "casalinghe". Ieri sera, venerdì 26 febbraio, è andata in onda la semifinale e come al solito è stata ricca di sorprese. Samantha de Grenet è stata eliminata "a sorpresa" al termine di un televoto flash, mentre Rosalinda Cannavò ha perso la sfida contro Stefania Orlando e ha dovuto rinunciare agli ultimi giorni nella casa. A mandarla al televoto lo scorso lunedì era stata la migliore amica Dayane Mello, la cui scelta aveva fatto non poco discutere, soprattutto perché arrivata dopo il coming-out nei confronti della giovane attrice. Al di là delle polemiche, ad attirare l'attenzione del pubblico ieri sera è stato il look della modella brasiliana, che ha reso definitiva la sua svolta di stile glamour e di lusso.

Quanto costa l'abito lime di Dayane Mello

Per la semifinale del GF Vip Dayane Mello ha dato il meglio di lei in fatto di outfit e, così come succede da settimane, ha puntato ancora una volta sul lusso. Dopo l'abito rosso con il maxi spacco che lo scorso lunedì è riuscito a esaltare tutta la sua sensualità, ieri si è presentata in diretta in giallo lime. Ha sfoggiato un vestito firmato The Attico, un modello sinuoso e aderente ricoperto di micro cristalli su tutta la silhouette, caratterizzato da un corpetto scollato con le spalline sottili in catena e una gonna alla caviglia con dei dettagli trasparenti e delle piume di struzzo in tinta sull'orlo. Qual è il suo prezzo? Sul web attualmente viene venduto a 2.790 euro. Per completare il tutto ha scelto dei sandali in oro con il tacco a spillo e la fascetta in pvc trasparente, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati.

in foto: L’abito lime di The Attico

La svolta glamour di Dayane Mello

Non è la prima volta che Dayane sceglie un look firmato The Attico, il brand dell'italianissima Gilda Ambrosio, lo aveva già fatto qualche settimana fa quando si era presentata in puntata con un appariscente completo con le piume lilla e le paillettes multicolor. Rispetto agli esordi nel reality, quando sfoggiava solo maxi abiti da sera dallo stile romantico, negli ultimi tempi la modella ha messo in atto una vera e propria svolta fashion "di lusso". Minidress Versace, completi mannish di Saint Laurent, sinuosi vestiti jungle di Dolce&Gabbana: il suo armadio appare decisamente rivoluzionato. Si tratterà di una scelta messa in atto per "competere" con le coinquiline glamour oppure di una precisa strategia per spopolare durante le ultime puntate?