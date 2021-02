Il Grande Fratello Vip 2020-21 era partito un po' "in sordina" per Dayane Mello ma, a poche puntate dalla finale, le cose sono cambiate per la modella brasiliana e non solo perché è già tra i finalisti. Settimana dopo settimana non ha mai avuto paura di dire ciò che davvero pensa e, dopo aver affrontato sotto i riflettori il lutto dovuto alla morte del fratello, ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria "guerriera". La cosa particolare è che con il passare del tempo è riuscita a rinnovarsi, rivoluzionando in modo drastico il suo stile. Se durante le prime dirette non riusciva a fare a meno dei maxi abiti da sera dallo stile bon-ton, ora ha avuto una svolta "di lusso" e punta solo su capi griffati. In occasione della puntata 40 andata in onda il 15 febbraio ha dato il meglio di lei, osando con esuberanti piume e paillettes multicolor.

Il look di lusso di Dayane Mello

Lunedì 15 febbraio è andata in onda la puntata 40 del Grande Fratello Vip e, al di là di Giulia Salemi apparsa elegantissima in un mini abito gioiello in nero, a spopolare in fatto di originalità è stata Dayane Mello. La modella ha lasciato tutti senza parole con il suo look esuberante e glamour ma la cosa che in pochi sanno è che i capi sfoggiati, tutti firmati The Attico, hanno un prezzo da capogiro. Ha abbinato un appariscente top di piume lilla a collo alto a una gonna midi tempestata di paillettes multicolor, un modello lungo ma con un profondo spacco laterale e un drappeggio con il nodo all'altezza del punto vita. Quanto costano? Il primo viene venduto a 2.333 euro, la gonna a 990 euro, anche se attualmente è possibile trovare entrambi gli indumenti a cifre scontate, visti i saldi di fine stagione. Per completare il tutto Dayane ha scelto dei sandali con il tacco in pvc trasparente e ha messo in risalto i tratti del viso con una coda di cavallo alta.

in foto: Il top e la gonna di The Attico

La rivoluzione di stile di Dayane Mello

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip fin dalle prime puntate ha visto lo stile di Dayane Mello evolversi settimana dopo settimana. All'inizio non poteva fare a meno dei maxi abiti da sera e dei look dal mood romantico, mentre negli ultimi tempi sta puntando sempre più spesso sulle griffe. Sarà perché si è sentita in "competizione" con le altre concorrenti della casa o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che nelle ultime dirette ha messo in mostra la sua passione per la moda. Ha spaziato tra minidress fiorati di Versace, completi mannish con panciotto di Dolce&Gabbana, abiti jungle da quasi 3mila euro, apparendo sofisticata e trendy oltre che bellissima. Insomma, Dayane ha tutte le carte in regola per "sfidare" le icone fashion del reality, da Giulia Salemi a Elisabetta Gregoraci.