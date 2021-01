Lunedì 18 gennaio è andata in onda la puntata 33 del Grande Fratello Vip e come al solito è stata ricca di sorprese. Al di là della storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, a tenere banco durante la diretta è stata anche l'eliminazione. Ad abbandonare la casa di Cinecittà è stata Cecilia Capriotti ma tra i nominati c'era per l'ennesima volta anche Dayane Mello. La modella è riuscita a superare indenne la nomination ma, cosciente del fatto che sarebbe potuta uscire, ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Se nelle scorse settimane ha osato con dei lunghi ed eterei vestiti dalla maxi scollatura, questa volta ha preso ispirazione dalle coinquiline e ha puntato sul lusso, sfoggiando un mini abito fiorato griffato e costoso.

Il look fiorato di Dayane Mello al GF Vip

Dayane Mello non è solo bellissima, ha anche tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion e lo ha dimostrato durante la puntata 33 del GF Vip. Ha sfidato la collega Giulia Salemi a colpi di minigonna e tacchi, dando prova di non avere nulla da invidiarle quando si parla di stile. Entrambe hanno puntato sul lusso sfrenato ma, se da un lato l'influencer ha optato per il black&white, la brasiliana ha portato un tocco di primavera nella casa con un abito a fiori super trendy.

in foto: Dayane Mello in Versace

Si tratta di un modello firmato Versace femminile, grintoso decorato con la stampa Tie-Dye Roses, a girocollo, con la gonna corta, le maniche lunghe e una cinturina di pelle che le ha segnato il punto vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.890 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo a prezzo scontato. Per completare il tutto la Mello ha scelto dei sandali con il tacco alto in pvc trasparente e ha poi tenuto i capelli sciolti e tirati all'indietro con il gel.

in foto: Il minidress Versace con stampa Tie–Dye Roses

Dayane Mello al GF Vip, dagli abiti lunghi alle mini

Lo stile di Dayane Mello al GF Vip 2020-21 è cambiato molto con il passare delle settimane. Fino alle scorse puntate, infatti, aveva puntato quasi sempre su degli eterei abiti lunghi con gonne ampie, spacchi e maxi scollature, spaziando tra eleganti look total black e outfit coloratissimi in giallo o in rosso fuoco. Ora, però, le cose sono cambiate e, oltre a optare per il lusso sfrenato, ha anche messo in mostra le gambe.

in foto: Dayane Mello, il look griffato

Certo, vantando un corpo mozzafiato, difficilmente si riuscirebbe a trovare un vestito che non le dona, ma è chiaro che ha avuto una vera e propria svolta di stile. Nelle prossime puntate farà concorrenza a Giulia Salemi in fatto di look trendy? L'unica cosa certa per il momento è che il suo minidress a fiori di Versace diventerà super richiesto dopo l'apparizione su Canale 5.