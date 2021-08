Cristina D’Avena si gode Ferragosto in bikini: a 57 anni è più in forma che mai Cristina D’Avena ha salutato fan e follower direttamente da Monte Carlo, nel giorno di Ferragosto. La cantante era in bikini, il secondo di questa stagione per lei. Dopo il due pezzi nero è stata la volta di quello viola, incantevole come sempre e in perfetta forma a 57 anni.

A cura di Giusy Dente

Cristina D’Avena in bikini viola

È tempo di relax per tutti e anche le celebrities stanno sfoggiando i loro look direttamente dai luoghi di vacanza. Caterina Balivo si è trasferita a Capri con la famiglia, con una prova costume da 10 senza ritocchi e senza filtri, per sua stessa ammissione. Estate all'insegna della body positivity anche per Arisa, che ha di nuovo detto addio a parrucche ed extension mostrandosi coi capelli cortissimi, che ora non la fanno più sentire a disagio. È al mare anche Elodie, che si è allineata alla moda imperante dei costumi sgambatissimi in stile anni Ottanta che amano tutte le star. Anche Cristina D'Avena si sta godendo le vacanze e a distanza di un mese dalla sua prima foto in costume ne ha condivisa sui social un'altra, che fan e follower della cantante hanno molto apprezzato.

Cristina D'Avena tra mare e spiaggia

Con la sua voce, Cristina D'Avena ha cantato le colonne sonore dell'infanzia di milioni di bambini. Quei bambini anche se oggi sono grandi continuano ad associare la cantante agli amatissimi cartoni animati che guardavano la mattina prima di andare a scuola o il pomeriggio prima di fare i compiti. E contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quelle sigle sono ancora oggi gettonatissime, cantate a squarciagola nelle serate tra amici e non solo. I concerti di Cristina D'Avena, infatti, sono sempre un successo, proprio perché quelle canzoni non sono mai uscite dalla mente e dai cuori di chi oggi è adulto, ma ama tornare bambino per una sera. Lei stessa ha conservato il suo spirito più ‘infantile‘, che la aiuta ad affrontare la vita con leggerezza, che non vuol dire superficialità. È pur sempre una donna e infatti ha anche un lato passionale e femminile, che ha recentemente messo in mostra posando per Vanity Fair, per dimostrare che una donna è bella a qualunque età.

Cristina D’Avena in bikini nero

Lei di anni ne ha 57 e continua ad incantare tutti con la sua bellezza e il suo sorriso contagioso. Dopo aver inaugurato l'estate con un bikini nero, capo evergreen perfetto per l'estate, ha salutato fan e follower nel giorno di Ferragosto direttamente da Monte Carlo stavolta con un due pezzi viola. La cantante è un'icona di grandi e piccini e continua a essere bellissima e in forma, proprio come se il tempo per lei si fosse fermato.