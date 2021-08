Arisa dice addio ai capelli lunghi e al mare sfoggia il nuovo taglio cortissimo Arisa si sta godendo le vacanze al mare e ne ha approfittato anche per l’ennesimo cambio di look. Ha detto nuovamente addio ai capelli lunghi, niente più parrucche né extension: adesso porta i capelli rasati.

A cura di Giusy Dente

Quando si tratta di capelli Arisa è una vera trasformista, ma non è per vanità che cambia spesso look. Ha infatti rivelato di soffrire di tricotillomania. Questo disturbo ossessivo compulsivo la porta a strapparsi involontariamente i capelli con le sue stesse mani; da qui la vera e propria esigenza di tagliarli o comunque accorciarli spesso. A volte ha optato per le parrucche, altre volte per le extension, ma non si è mai tirata indietro anche quando si è trattato di mostrarsi al naturale, esponendosi anche alle critiche degli haters. Ora che è estate ha optato nuovamente per i capelli rasati e ha tutta intenzione di farsi vedere esattamente così com'è.

Capelli lunghi o capelli corti?

Arisa ai fan piace moltissimo coi capelli lunghi: quando li sfoggia sui social o in tv riceve sempre moltissimi complimenti. Questo si è rivelato un'arma a doppio taglio, perché a un certo punto si è resa di essere diventata come schiava della parrucca e delle extension. Il giudizio altrui era come un'ossessione, non riusciva a non chiedersi come gli altri avrebbero reagito vedendola coi capelli corti ed aveva acquisito la propensione a voler a tutti i costi assecondare il pubblico, per piacergli. Le critiche e le vere e proprie offese gratuite non sono mai mancate soprattutto quando ha osato con cambi di look un po' più drastici. Ma poi ha capito di dover mettere se stessa al primo posto, non gli altri e così ha rinunciato agli artifici e ha trovato il coraggio di mostrarsi in modo autentico.

Arisa si mostra coi capelli rasati

Arisa ha inaugurato l'estate con un costume intero sgambato, che ha messo in risalto la sua femminilità, senza rinunciare all'ironia. Ha condiviso su Instagram degli scatti, definendosi nella didascalia una "balenottera spiaggiata"! Ma oltre che coi capelli, la cantante ha ormai fatto pace anche col suo corpo, che ha imparato ad amare e accettare così com'è diventando un'icona body positive. Per questo non ha alcun problema nel mostrarsi in costume, consapevole che avere dei difetti o delle imperfezioni è normale, proprio perché appunto la perfezione non esiste e c'è bellezza in ogni donna.

Nei nuovi scatti condivisi direttamente dalle sue vacanze al mare indossa invece un bikini, ma ad attirare l'attenzione è il nuovo colpo di testa! La cantante ci ha dato un bel taglio e ha nuovamente rasato i capelli. Ultimamente ci eravamo abituati alla chioma lunga, ma evidentemente per l'estate ha deciso di dare al suo viso un look più fresco ma soprattutto più naturale.