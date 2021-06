L'estate 2021 è ormai arrivata e, complici le temperature bollenti, sono moltissimi coloro che si stanno concedendo delle giornate al mare, così da trovare refrigerio al caldo. Le star non fanno eccezione e, così come succede ogni anno, anche questa volta stanno cominciando a documentare le loro prime vacanze sui social, provocando un pizzico di invidia in tutti i loro followers. L'ultima a non aver resistito alla mania è stata Cristina D'Avena, che ha dato il via alla bella stagione con sensualità. Ha seguito il trend dei costumi total black, puntando tutto su un due pezzi trendy che ha rivelato una silhouette da urlo.

Il look da spiaggia di Cristina D'Avena

Non è la prima volta che Cristina D'Avena incanta tutti con la sua bellezza sui social, a prova del fatto che, nonostante il tempo che passa, continua a essere splendida e in forma, ma è con l'inizio dell'estate che ha dato il meglio di lei. La cantante delle sigle dei cartoni si è immortalata seduta su uno scoglio con il mare alle sue spalle e indosso un bikini total black. Ha esaltato la silhouette impeccabile con un due pezzi caratterizzato da un tanga con i laccetti laterali e con un reggiseno a triangolo decorato con delle micro frange. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati e non ha potuto fare a meno di sorridere alla telecamera. Il risultato? I fan l'hanno definita meravigliosa ed esplosiva.

Costume nero, il capo evergreen perfetto per l'estate

Il trend evergreen che spopolerà anche durante l'estate 2021? Quello dei costumi total black, capi che non devono assolutamente mancare nella valigia di una fashion addicted incallita. Sarà perché il colore crea naturalmente un effetto snellente o perché è l'ideale per essere super sensuali ma con sobrietà ed eleganza, ma la cosa certa è che i bikini neri si rivelano sempre la scelta perfetta per aggiungere un tocco chic alla bella stagione. Ne esistono ormai di ogni genere, dai micro due pezzi ai trikini con i tagli cut-out, fino ad arrivare agli interi, l'importante è che siano in tinta unita o al massimo con qualche mini dettaglio colorato o scintillante. In quante prenderanno ispirazione da Cristina D'Avena durante le prossime vacanze?