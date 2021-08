Chrissy Teigen cambia look: taglia i capelli e segue il trend di stagione col caschetto Nuova acconciatura per Chrissy Teigen. La modella, moglie di John Legend, è solita cambiare spesso look. Stavolta ha optato per un caschetto chic ed elegante che, per sua stessa ammissione, è ispirato al taglio recentemente fatto da una nota influencer.

A cura di Giusy Dente

il nuovo hair look di Chrissy Teigen

Chrissy Teigen ha un nuovo look. La moglie di John Legend si aggiunge all'elenco di celebrities che con l'arrivo dell'estate, complice il caldo o forse semplicemente la voglia di cambiare, ci hanno dato un taglio. Una delle ultime in ordine di tempo è stata l'attrice Nicole Kidman, che ha stupito tutti con un pixie cut molto fresco e giovanile, che ha sostituito la lunga e fluente chioma bionda a cui tutti eravamo da anni abituati. Inizialmente si pensava che fosse solo un'esigenza di copione, forse una parrucca e invece la svolta di stile ci è stata sul serio! La nuova acconciatura della modella invece arriva, per sua stessa ammissione, dopo aver visto la foto di una famosa influencer: si è recata dal parrucchiere per copiare il look di una delle Kardashian.

Chrissy Teigen ci dà un taglio

Addio capelli lunghi fino alle spalle, ora Chrissy Teigen ha un caschetto ultra liscio senza frangia, decisamente chic. La 35enne lo ha immediatamente sfoggiato su Instagram, dove è seguitissima ed è solita condividere la sua quotidianità. Sicuramente il caschetto, in tutte le sue varianti, è uno dei must di questa stagione estiva, anche se a convincere la modella è stato un altro fattore. Ad ispirarla, infatti, è stata per sua stessa ammissione l'amica Kourtney Kardashian, che pochi giorni fa ha sfoggiato un look simile in una foto. Per la Kardashian si è trattato di un taglio netto e piuttosto drastico, avendo la chioma molto lunga. Meno drastico il taglio della Teigen, che già portava i capelli all'altezza delle spalle, dunque ha tolto solo pochi centimetri capaci però di fare la differenza.

Chrissy Teigen prima di tagliare i capelli

In tantissimi si sono complimentati con lei, tra cui proprio la Kardashian che ha commentato il post; qualcuno scherzando le ha definite "gemelle". I colpi di testa non sono certo una novità per la modella, che è abituata a cambiare spesso pettinatura e a stupire i suoi fan. Ad aprile aveva optato per una tinta rosa pastello da Barbie Girl, dopo un processo di decolorazione dettagliatamente documentato su Instagram passo dopo passo, per rendere partecipi i follower.

il nuovo hair look di Chrissy Teigen

Con loro è molto aperta anche in merito alla vita privata. Di recente ha mostrato le cicatrici dovute a un intervento chirurgico a cui ha deciso di sottoporsi, per rimuovere le protesi che aveva aggiunto a inizio carriera. Da giovane per avere più confidenza col proprio corpo e sentirsi più sicura in passerella aveva deciso di rifare il seno. Ora invece, che è anche mamma, ha deciso tornare a un look più naturale. E altrettanto naturale e fresco è il nuovo caschetto, che le dona un aspetto particolarmente sbarazzino, ma al tempo stesso glamour ed elegante.