Chrissy Teigen mostra le cicatrici sul seno: sono i segni lasciati dalla rimozione delle protesi Chrissy Teigen non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno agli esordi della carriera ma lo scorso anno ha preso una decisione drastica: rimuovere le protesi e tornare naturale. L’intervento le ha però lasciato dei segni sul corpo e di recente si è servita dei social per mostrare le cicatrici.

A cura di Valeria Paglionico

Chrissy Teigen ha sempre avuto un rapporto diretto e spontaneo con i fan ed è per questo che sui social non esita a parlare di ogni aspetto della sua vita privata. Ha documentato il trauma della fine prematura della sua terza gravidanza, ha parlato della depressione in cui è caduta dopo quella terribile esperienza e in precedenza non ha mai nascosto di aver rifatto il seno agli esordi della carriera. Lo scorso anno, però, ha fatto "marcia indietro" prendendo una decisione drastica: rimuovere le protesi. Oggi ha trovato il coraggio di mostrare i segni che l'intervento le ha lasciato sul corpo.

La modella rivela gli effetti della chirurgia sul corpo

È passato più di un anno da quando Chrissy Teigen ha detto addio al suo seno rifatto e, sebbene già in passato avesse posato in topless con il décolleté naturale, solo di recente ha rivelato un altro dettaglio molto intimo ai followers. In alcune Stories la modella si è alzata il top e, non portando l'intimo, ha messo in mostra delle grosse cicatrici sotto al seno. Si tratta dei segni lasciati dall'operazione a cui si è sottoposta poco più di 12 mesi fa, quella che le ha permesso di eliminare le protesi. Al momento sono ancora molto evidenti ma non si esclude che col passare del tempo scompaiano quasi del tutto. La Teigen, però, non se ne vergogna: così facendo ha mostrato a tutti quali sono gli effetti di interventi simili sul corpo femminili.

Chrissy Teigen mostra le cicatrici sotto al seno

Perché Chrissy Teigen si era rifatta il seno

Avendo debuttato nella moda come modella di intimo, da giovanissima Chrissy Teigen desiderava un décolleté più sodo e procace. Si trattava di un dettaglio estetico all'apparenza inconsistente ma che le permetteva di sentirsi più sicura sia in passerella che durante gli shooting fotografici. Nel momento in cui è diventata mamma, però, le cose sono cambiate. Avendo allattato entrambi i figli, ha visto il seno sgonfiarsi e, consapevole dei rischi a cui sarebbe potuta andare incontro a causa della chirurgia, ha deciso di dire addio alle protesi. Oggi è felice di poter indossare un abito della sua misura, di poter dormire a pancia in giù e di poter sfoggiare un seno naturale al 100%.