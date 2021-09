Chrissy Teigen ammette l’intervento chirurgico: ha rimosso il grasso facciale e rimpicciolito le guance Chrissy Teigen ha rivelato ai suoi follower di essersi sottoposta a un nuovo intervento chirurgico. In passato aveva rifatto il seno, stavolta invece ha effettuato un’operazione di rimozione del grasso facciale. Si è detta molto soddisfatta delle sue nuove guance rimpicciolite.

A cura di Giusy Dente

Il 2020 è stato un anno difficile per Chrissy Teigen, la cui vita è stata sconvolta da un episodio doloroso che ha segnato profondamente sia lei che il suo compagno John Legend. La coppia ha dovuto affrontare la perdita di un figlio. La 35enne, infatti, a metà gestazione ha subito un aborto spontaneo causato da un distacco parziale della placenta, di cui ha voluto apertamente parlare sui social per essere d'aiuto a donne nella stessa situazione. Si è aperta molto nel raccontare la sua esperienza personale, attirando le critiche di coloro che invece l'hanno accusata di spettacolarizzare la sofferenza. L'accaduto ha comunque avuto ripercussioni profonde su di lei, nonostante la forza esibita in pubblico: ha dovuto fare i conti con la depressione. Ora sembra che stia meglio e oltre ad ammettere di aver annegato a lungo il dispiacere nell'alcol ha anche ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Chrissy Teigen è rifatta?

Dopo averlo a lungo tenuto nascosto, Chrissy Teigen l'anno scorso ha ammesso di aver 10 anni prima rifatto il seno. La decisione era stata presa, allora, per sentirsi più sicura di sé in passerella, per avere maggiore confidenza col proprio corpo, lavorando come modella. La sua carriera le ha dato molte soddisfazioni, ma parallelamente ha portato avanti anche la sua vita privata, sposandosi e mettendo sù famiglia. Lei e John Legend hanno oggi due figli. E proprio la maternità l'ha poi convinta a voler togliere quelle protesi al seno, per donare al suo decollété un aspetto più naturale, benché non manchi qualche cicatrice post-operazione che però non le crea alcun problema. Quello non è il solo intervento fatto dalla 35enne. Ha ammesso di aver fatto anche una liposuzione alle guance.

La liposuzione di Chrissy Teigen

La modella statunitense ha festeggiato i suoi primi 50 giorni di sobrietà. L’alcool è stato per molto tempo un rifugio per lei, reduce da un’esperienza davvero traumatica: la morte del figlio che portava in grembo. Una volta resasi conto di essere in difficoltà ha chiesto aiuto e si è impegnata per ritrovare se stessa. E con la stessa sincerità con cui ha parlato del suo viaggio verso la totale sobrietà, si è aperta anche in merito alla chirurgia estetica. La moglie di John Legend è stata onesta su questo fronte, rivelando di essersi fatta rimuovere il grasso dal viso, il cosiddetto grasso buccale. L’intervento è comunemente noto come chirurgia di riduzione delle guance e consente di dare al volto un aspetto molto più disegnato e definito, rimuovendo la cosiddetta bolla del Bichat, cioè l'adipe situato sulle guance. L’operazione è stata effettuata dal Dr. Jason Diamond e lei si è detta soddisfatta del risultato, che può apprezzare in pieno ora che ha detto addio all'alcool e che il suo fisico si sta rimettendo in sesto, ritornando a un aspetto del tutto florido e salutare.