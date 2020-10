Volete essere super trendy in questo autunno 2020? Vi basta "imitare" le star, che negli ultimi tempi non riescono proprio a resistere a un'originale mania, quella dei capelli rosa. L'ultima ad aver seguito il trend è stata Chiara Nasti, apparsa sui social con un look davvero inedito che ha lasciato i fan senza parole. L'influencer è apparsa quasi irriconoscibile con una bizzarra chioma total pink ma, per la gioia di tutti coloro che la amano in versione "naturale", ovvero mora, si tratta solo di una parrucca. In quanti avranno il coraggio di sfoggiare un colore tanto sopra le righe anche solo per un giorno?

Il nuovo look di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha cambiato look in modo drastico: ha detto addio ai capelli castani che da sempre la contraddistinguono e ha sfoggiato un'originale chioma extra lunga, liscia e total pink. Ha rivelato l'inedita acconciatura sui social, dove non ha esitato a spiegare che in verità si è servita di un "trucco". La rivoluzione, infatti, non è stata permanente ma solo temporanea, visto che si è servita di una semplice parrucca. Nonostante in versione rosa si piaccia non poco, l'influencer nelle Stories ha spiegato che vuole evitare le tinture, così da non rovinare i suoi capelli naturali. In futuro userà ancora qualche parrucca di nuance sopra le righe?

Le star che hanno sfoggiato i capelli rosa

Chi ha detto che i capelli rosa sono amati solo dalle donne? Le star hanno dimostrato tutt'altro. Laura Chiatti, Lottie Moss, Kaia Gerber, sono solo alcune delle celebrities che negli ultimi mesi hanno provato l'originale tintura, rivoluzionando la propria immagine in modo drastico, ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che anche gli uomini avrebbero apprezzato la mania. Joe Jonas e Fedez sfoggiano con orgoglio un'acconciatura pink, a prova del fatto che la tintura rosa è genderless e super trendy. Certo, c'è qualche donna famosa che ha "barato", da Bianca Guaccero che ha usato una parrucca a Chiara Ferragni che si è servita di un filtro di Instagram, ma è chiaro che cambiare colore per qualche giorno (o per qualche minuto) è il trend dell'autunno 2020. In quanti ancora seguiranno questa moda nei prossimi mesi?