Chiara Ferragni è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez ed è più raggiante che mai. Certo, per il momento ha preferito tenere il nome della piccola nascosto (la chiama semplicemente Baby Girl), ma sui social ha rivelato di aver già fatto la sua scelta e la comunicherà solo dopo il parto. Se fino a qualche settimana fa le forme della gravidanza erano appena evidenti, ora il pancione è "esploso" e rende un tantino difficile trovare degli abiti che le calzino a pennello. Nonostante ciò, l'influencer non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda e lo ha dimostrato nelle ultime ore, sfoggiando un look premaman glamour e bon-ton. Nell'ultimo mesi di dolce attesa avrà una nuova svolta di stile?

Il look premaman con perle e maxi fiocco

Nonostante manchino ormai poche settimane al momento del parto, Chiara Ferragni sta continuando a lavorare a pieno ritmo, anche se la pandemia e le restrizioni hanno ridotto drasticamente i suoi impegni professionali. Nelle ultime ore si è dedicata a un progetto top secret a Palazzo Parigi, a Milano, presentandosi nella splendida location con un adorabile look premaman dallo stile bon-ton. La futura mamma ha infatti indossato un mini abito della collezione Primavera/Estate 2021 di Miu Miu, caratterizzato da un micro corpetto con le spalline sottili decorato con le perle e una gonna azzurra morbida che ha esaltato il pancione con un maxi fiocco di raso giallo intorno alla vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant neri coprenti e delle sling-back sempre di Miu Miu, un modello in nero e rosa con la punta quadrata e il tacco basso. Qual è il loro prezzo? Sul sito della Maison vengono vendute a 675 euro e sono perfette per le donne che in gravidanza vogliono essere super chic senza rinunciare alla comodità.

in foto: Chiara in Miu Miu

Dagli abiti sexy ai look da lady, la gravidanza di Chiara Ferragni

Fino ad ora Chiara Ferragni aveva sempre puntato sulla sensualità in gravidanza, spaziando tra cardigan portati come abiti, minigonne e shorts. Complice il seno reso florido proprio dalla dolce attesa, non riesce a rinunciare alla maxi scollature, consapevole del fatto che dopo l'allattamento il décolleté ritornerà alla "normalità". Ha inoltre seguito il trend della moda cozy, mostrandosi spesso in tuta e indossando addirittura delle ciabatte (di lusso) per uscire. Solo nelle ultime ore, però, ha rivoluzionato davvero il suo stile premaman, mostrandosi in un'inedita versione "Lady". Ha intenzione di rivoluzionare in modo drastico il suo armadio o di una scelta legata a un preciso shooting fotografico? L'unica cosa certa è che, tra maxi fiocco e perle, non avrebbe potuto esaltare il pancione in modo più adorabile e chic.