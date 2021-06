Il 2021 è un anno ricco di soddisfazioni per Chiara Ferragni: dopo la nascita della figlia Vittoria e l'apertura del suo temporary bar in collaborazione con Nespresso, oggi ha raggiunto un altro grande successo nella sua carriera da imprenditrice. Chiara Ferragni ora possiede il 100% del capitale sociale di TBS Crew s.r.l, la società che ha fondato nel 2009 e che gestisce il sito "The Blonde Salad". Oltre ad essere sia la fondatrice che l'amministratore delegato, adesso Chiara Ferragni ha il pieno controllo della sua attività ed è "il capo di se stessa" a tutti gli effetti.

Chiara Ferragni ora è il capo di se stessa

L'influencer ha annunciato la notizia pubblicando sui social un comunicato stampa in cui si spiega che Chiara Ferragni ha perfezionato l'acquisto del 45% delle quote societarie che appartenevano a Esuriens srl. Quelle quote erano in mano alle famiglie Morgese e Barindelli e sono state cedute in seguito ad un accordo tra i soci. "Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco – afferma Chiari Ferragni in una nota – e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e successo della società". Ora quindi Chiara Ferragni è a tutti gli effetti il boss di se stessa: la novità era stata preannunciata dall'imprenditrice (senza svelarne i dettagli) con una foto in cui cercava di aprire una bottiglia di spumante per brindare a questo traguardo. "Un nuovo capitolo è appena iniziato – ha scritto sui social con soddisfazione – sono così felice di essere al 100% il mio capo".