Chiara Ferragni è la fashion influencer italiana più famosa al mondo, in pochi anni è riuscita a trasformare il suo blog "The Blonde Salad" in una vera e propria azienda, diventando una delle prime e più talentuose imprenditrici digitali della storia. Ad oggi riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca, tanto che i brand fanno a gara per collaborare con lei o semplicemente per farle indossare un loro prodotto. Al di là dei contratti e delle sponsorizzazioni, ha un'innata passione per la moda e lo dimostra ogni volta che sfoggia un nuovo look sui social. Tra abiti griffati, scarpe all'ultima moda e una collezione di borse di lusso, il suo armadio fa invidia a tutte. Quali sono gli accessori a cui non riesce proprio a rinunciare? I gioielli preziosi e di recente ne ha indossati alcuni inediti davvero costosi.

Il nuovo bracciale rock di Chiara Ferragni

Love Bracelet di Cartier, un anello con un grosso smeraldo a forma di cuore, una collanina di diamanti regalatale da Fedez: questi sono solo alcuni dei pezzi che fanno parte della collezione di gioielli di Chiara Ferragni. Non perde occasione per sfoggiarli con orgoglio, solo qualche tempo fa, ad esempio, aveva completato uno dei suoi look premaman con un Rolex da migliaia di euro ma di recente ha deciso di osare ancora di più e, dopo aver indossato dei nuovi bracciali, anelli e orologi preziosi, ha definito la giornata "Arm party". Il gioiello più "economico" sfoggiato è il Collier de Chien di Hermès, un bracciale dall'animo rock con il cinturino di pelle e delle finiture placcate in oro, il cui prezzo è di 995 euro. A seguirlo, il braccialetto Tennis tempestato di diamanti firmato Crivelli da 4.029 euro. Sebbene siano cifre da capogiro, il "meglio" deve ancora arrivare.

in foto: Bracciale di Hermès, bracciale Crivelli

Il prezzo dell'orologio Cartier

La Ferragni ha infatti completato tutto con un bracciale che potrebbe essere confuso con un comene Love Bracelet di Cartier, visto che è rigido e tempestato di diamanti. In verità si tratta di un modello in oro giallo e pietre scintillanti firmato Nétali Nissim che, al posto dell'iconica chiusura a forma di vite, è decorato con uno smeraldo che riproduce un occhio. Qual è il suo prezzo? 15.600 euro, anche se la cifra varia a seconda della larghezza.

in foto: Il Panthere de Cartier Watch

Per completare il tutto ha scelto l'anello serpente di Bulgari, per la precisione una variante in oro bianco e diamanti a doppia spirale (il prezzo del modello basic è 28.700 euro) e l'orologio Panthere de Cartier Watch, il cui prezzo è di 29.000 euro. Il totale? Oltre 78.000 euro e, considerando il fatto che non ha aggiunto hashtag come #adv e #SuppliedBy, probabilmente ha pagato tutto di tasca sua. In quanti sognano di ricevere dei gioielli tanto preziosi e scintillanti sotto l'albero?