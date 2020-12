Per Chiara Ferragni questo Natale sarà davvero speciale: nonostante sarà costretta a festeggiarlo in modo diverso dal solito a causa della pandemia, non può fare a meno di sentirsi felice e soddisfatta. Al di là degli innumerevoli successi lavorativi, aspetta anche la sua seconda figlia dal marito Fedez e la cosa la rende davvero raggiante. Sui social documenta ogni dettaglio della gravidanza, dalle ecografie alle visite di controllo, e soprattutto non perde occasione per immortalare il pancione che settimana dopo settimana diventa sempre più evidente. Come ha celebrato l'ingresso nel terzo trimestre? Con un sexy selfie in topless.

Il selfie hot di Chiara Ferragni

Il prossimo marzo Chiara Ferragni partorirà la sua seconda figlia, la sorellina di Leone, ed è così felice che non riesce a fare a meno di condividere tutta la sua gioia con i followers. Oggi è entrata nel settimo mese di gestazione, ovvero il terzo trimestre, e, complice il fatto che il pancino diventa sempre più evidente, si è scattata un nuovo selfie in topless. Indosso porta solo dei pantaloni del pigiama rossi in pieno stile natalizio, mentre ha lasciato il resto del corpo nudo. Certo, ha usato le mani per coprire il décolleté, dunque non ha rivelato nulla di "scandaloso", ma è chiaro che non potrebbe essere più sensuale.

in foto: Chiara Ferragni in intimo sexy durante la dolce attesa

La gravidanza sexy di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha una nuova passione: quella per i selfie in topless in gravidanza. Fin da quando ha annunciato di aspettare la sua seconda figlia, all'inizio di ogni nuovo mese della dolce attesa si è sempre fotografata allo specchio senza reggiseno e senza t-shirt, rivelando così i progressi del suo pancino. Se nelle ultime ore ha indossato solo i pantaloni, lo scorso ottobre ha preferito un semplice tanga, mettendo in mostra tutta la sua sensualità. Così come era successo quando aspettava Leone, anche questa volta l'influencer non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua innata femminilità e, tra selfie hot e maxi scollature, è una mamma super sexy.