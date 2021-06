Chiara Ferragni non ne sbaglia una quando si parla di stile, tanto da essere tra le star social capaci di lanciare tendenze con un solo scatto. Dopo l'abito arcobaleno e il bikini total white per l'estate 2021, nelle ultime ore ha seguito la mania più gettonata del momento, quella dei look mini-me, abbinando il suo outfit a quello del piccolo Leone. Sta passando le vacanze a Forte dei Marmi con la famiglia, con lei ci sono tutti (o quasi), dai due figli alla mamma Marina, fino ad arrivare alla sorella Valentina. L'unico grande assente? Il marito Fedez che attualmente è impegnato con le registrazioni di Battiti Live ma che non perde occasione per rivolgere il suo pensiero alla dolcissima famiglia.

Chiara Ferragni con i sandali griffati

Credevate che i look mini-me fossero riservati solo a mamme e figlie femmine? Vi sbagliavate e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che si è vestita in coordinato con il piccolo Leone. I due hanno indossato la stessa camicia bandana, un modello firmato Etro a fondo rosso con le decorazioni sui toni del bianco, a variare è solo il modello. L'influencer ne ha scelta una maxi, l'ha portata come minidress, abbinanola a una maxi cintura di pelle nera sempre di Etro che le ha segnato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto gli iconici sandali Oran di Hermès (ne ha quasi 10 diversi nel suo armadio) e una mini tracolla di Chanel.

Il look mini-me di Leone

Per quanto riguarda Leone, questo è apparso adorabile con la stessa camicia di mamma Chiara: è sempre Etro e decorata con la stampa bandana, con l'unica differenza che è in versione mini. Il bimbo l'ha sfoggiata con dei bermuda di jeans e con delle sneakers firmate Nike in bianco rosso e beige, apparendo super glamour a soli 3 anni. Insomma, con i Ferragnez la mania dei look mini-me è diventata ancora più trendy. Quante saranno le mamme che prenderanno ispirazione dall'influencer, abbinando i loro look a quelli dei figli maschi?