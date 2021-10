Chiara Ferragni al compleanno di Fedez: il body trasparente ha due stelle glitterate sui capezzoli Fedez ha trascorso il giorno del 32esimo compleanno in compagnia della famiglia. Il programma della serata prevede invece una cena e per l’occasione Chiara Ferragni ha scelto un look davvero sexy e audace. Ha puntato nuovamente sulla trasparenza: il dettaglio che balza all’occhio sono i copricapezzoli a forma di stelline glitterate.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Fedez ha festeggiato alla grande il suo 32esimo compleanno: una giornata davvero intensa e ricca di sorprese. Chiara Ferragni lo ha stupito con una dedica speciale, in cui ha racchiuso tutto l'amore che prova per lui sin dal loro primo incontro. Ma non è tutto. Ha pensato innanzitutto a una torta speciale, che in effetti lui ha molto gradito: la torta personalizzata è a tema "querele" e ovviamente ironizza sulle vicende turbolente che hanno visto il rapper protagonista. Critiche, polemiche e appunto querele non sono mancate di recente! E come ogni compleanno che si rispetti, c'è stato un regalo, anche questo personalizzato e fatto realizzare appositamente per il 32enne. Si tratta di una collana con diversi ciondoli: ciascuno di essi è un membro della famiglia Ferragnez. Se la prima parte della giornata è stata all'insegna della famiglia, la serata invece sarà con gli amici: il programma prevede una cena in compagnia.

Il look audace di Chiara Ferragni

Per la cena di compleanno di suo marito Fedez, Chiara Ferragni ha scelto un outfit con focus sul seno, come già altre volte fatto ultimamente. Sembra gradire molto questo stile, che si appresta a essere uno dei più copiati nei prossimi mesi. Già a Parigi, infatti, durante la Fashion Week, aveva stupito tutti con un audace top nero trasparente con copricapezzoli "scultura" in oro, firmato Schiaparelli. Per tutta risposta, proprio Fedez le aveva ‘copiato' il look, indossando a distanza di poche ore una felpa con due tasselli di stoffa tagliati via, all'altezza dei capezzoli, appunto per scoprirli.

Chiara Ferragni

Si è trattata di una risposta decisamente ironica alle polemiche degli haters, che avevano criticato l'imprenditrice ritenendo il suo look troppo sexy per una mamma. Il rapper ha dunque voluto normalizzare il corpo femminile alla pari di quello maschile, ricordando che invece oggi mentre un uomo può mostrare i capezzoli senza problemi, alla donna non è concesso fare lo stesso. Un altro capo della influencer criticato sui social è stato il maglione con le coppe d'oro che ha reso il suo seno "da Iron Man", come ha fatto notare simpaticamente Fedez.

Chiara Ferragni

Il capo scelto per il compleanno del marito è invece un body trasparente di Saint Laurent, con due stelle glitterate posizionate sui capezzoli e loghi ripetuti su tutto il tessuto. Il trucco è stato realizzato dal makeup artist di fiducia Manuele Mameli, che ha puntato tutto sugli occhi, lasciando le labbra nude. Chissà quanto ci metteranno stavolta ad arrivare, le critiche degli haters…