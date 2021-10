Chiara Ferragni e il maglione con le coppe d’oro, Fedez commenta: “Hai rubato le tettine ad Iron Man” Chiara Ferragni è tornata a Parigi per la Fashion Week e, a poche ore dalla sfilata a cui ha partecipato, ha sfoggiato un look che ha fatto non poco discutere. Il motivo? Sul maglione erano applicate delle coppe scultura in oro che hanno reso il suo seno “da Iron Man”.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la fashion influencer più famosa al mondo e non poteva mancare a un evento ambito come la Settimana della Moda di Parigi. Nei giorni scorsi aveva preso parte ad alcune sfilate, prima tra tutte quella Dior firmata dall'amica Maria Grazia Chiuri, ma era poi tornata a Milano prima che la manifestazione arrivasse al termine, così da potersi dedicare alla famiglia. Ieri, in occasione dello show Louis Vuitton, è volata di nuovo nella capitale francese e ha lasciato tutti senza parole con l'originale look sfoggiato. Dopo i copricapezzoli d'oro della scorsa settimana, questa volta la moglie di Fedez ha puntato su un maglione con le coppe dorate applicate sul décolleté.

Il look autunnale di Chiara Ferragni

Il ritorno a Parigi di Chiara Ferragni è stato all'insegna del glamour e dell'originalità. Dopo essersi mostrata sui social in un'inedita versione con i capelli extra long, ha documentato il suo soggiorno nella capitale francese. L'influencer si è lasciata immortalare sullo sfondo di un hotel di lusso con indosso un look colo ghiaccio con pantaloni baggy di Schiaparelli, anfibi abbinati di The Row e un maglione decisamente sopra le righe. Sebbene all'apparenza sembri un "normale" modello con le trecce, sul seno ha due coppe scultura in oro. A firmarlo è stata ancora la Maison Schiaparelli, che ormai da diverse stagione aggiunge qualche tocco surrealista alle sue collezioni, da delle maxi collane che coprono il décolleté a degli orecchini a forma di orecchio in total gold.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Il maglione col seno viene criticato sui social

L'originale capo sfoggiato dalla Ferragni ha attirato non poco l'attenzione dei followers, sono stati moltissimi coloro che non hanno apprezzato particolarmente il look, non esitando a definirlo "orrendo" nonostante sia griffato. Il commento più divertente, però, è arrivato dal marito Fedez, che ha stemperato la tensione dicendo: "Hai rubato le tettine ad Iron Man"? Che la si ami o no, non importa, Chiara riesce sempre a far parlare di lei e dei suoi outfit. Quale sarà la prossima trovata che farà discutere?