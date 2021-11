Charlene di Monaco torna a casa e riprende gli impegni ufficiali: ecco quando riapparirà in pubblico Dopo quasi un anno di assenza, la principessa Charlene di Monaco ha fatto rientro a casa e ha potuto riabbracciare il marito e i figli. Per lei presto ricominceranno anche gli impegni ufficiali, dunque presto avremo modo di rivederla in pubblico: ecco quali sono le possibili occasioni all’orizzonte.

A cura di Giusy Dente

foto di Eric Mathon, fotografo di Palazzo

Per mesi il Palazzo monegasco e la coppia reale sono stati al centro dell'attenzione, a causa della misteriosa e prolungata assenza di Charlene di Monaco. La sua permanenza in Sudafrica, lontano da marito e figli, ha da un lato preoccupato tutti e dall'altro ha anche insospettito: si è addirittura parlato di un imminente divorzio cal principe Alberto. Dopo quasi dieci mesi di assenza e dopo aver più volte posticipato il rientro, la principessa ha fatto ritorno dalla sua famiglia. Il momento dell'arrivo a palazzo Grimaldi (a Monte Carlo) è stato immortalato da Eric Mathon, fotografo di Palazzo, che ha dedicato uno scatto anche al tenero abbraccio con i figli, i gemellini di 6 anni Jacques e Gabriella. Presto a Charlene Wittstock toccherà anche ricominciare gli impegni pubblici così a lungo trascurati: all'orizzonte ci sono già alcune occasioni di rilievo a cui potrebbe prendere parte assieme al marito.

Charlene di Monaco torna a casa

Charlene di Monaco ha trascorso quasi un anno lontano dalla sua famiglia. Era partita alla volta del Sudafrica a marzo scorso, per seguire dei progetti animalisti nella sua terra d'origine. Sostiene da tempo la lotta al bracconaggio, tema che le sta molto a cuore. Le cose, però, non sono andate come previsto e la sua permanenza sul posto si è protratta molto di più, a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica che l'ha costretta anche a subire delicati interventi chirurgici. Essendo impossibilitata a mettersi in viaggio alla volta del principato, è stato il principe Alberto a farle visita in Sudafrica. I due hanno invece trascorso separati il giorno dell'anniversario di matrimonio.

in foto: Charlene e il principe Alberto, Instagram @hshprincesscharlene

A dispetto delle malelingue non c'è alcuna separazione all'orizzonte anzi la coppia starebbe già programmando alcuni viaggi da affrontare insieme. Ora che è tornata a casa, infatti, l'ex campionessa di nuoto sudafricana verrà come sempre coinvolta negli impegni ufficiali di Palazzo. L'occasione per rivedere in pubblico Charlene potrebbe essere molto vicina. Il 13 novembre il figlio di Grace Kelly volerà a Dubai per visitare l'Expo e potrebbe avere proprio la moglie al suo fianco; per i due sarebbe la prima apparizione pubblica di coppia dopo quasi un anno.

foto di Eric Mathon, fotografo di Palazzo

Altre occasioni non molto lontane potrebbero essere la Festa Nazionale del Principato che si celebra il 19 novembre e poi il compleanno dei gemellini Gabriella e Jacques, nati il 10 dicembre 2014. La curiosità è tanta, anche perché nel corso dei mesi trascorsi in Sudafrica la principessa è cambiata molto. Nelle foto è apparsa sempre più magra e ha anche stravolto la sua immagine con un drastico taglio di capelli dal tocco punk. Non resta che attendere la sua prima uscita pubblica, che sembra davvero molto vicina.