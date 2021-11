Le prime foto di Charlene a Monaco: la principessa torna a casa con abito in maglia e cappotto nero L’ultima volta che avevamo visto la principessa circondata dalla sua famiglia era stato a fine agosto, quando il marito Alberto e i gemelli le avevano fatto visita in Sudafrica. Dopo gli interventi e una lunga convalescenza Charlene è di nuovo a casa: forse stanca e provata, ma sempre chic con un look beige e nero.

A cura di Beatrice Manca

foto di Eric Mathon, via Fb (Palais Princier de Monaco)

Dopo oltre dieci mesi in Sudafrica per via di un problema di salute, la principessa Charlene di Monaco è finalmente tornata a casa: la pagina ufficiale del palazzo monegasco ha condiviso le prime foto della famiglia riunita. La principessa indossava ancora una mascherina, ma si poteva indovinare la felicità e il sollievo per essere a casa: forse stanca e provata, ma sicuramente chic come sempre in un cappotto nero e un caldo abito in maglia color nocciola. Sua altezza reale non era sola: ha portato a casa un regalo speciale per i suoi bambini, un cagnolino. "Un ritorno pieno di gioia e emozione", recita la nota di palazzo.

foto di Eric Mathon, fotografo di Palazzo

La principessa Charlene con un abito in maglia

L'ultima volta che avevamo visto la principessa circondata dalla sua famiglia era stato a fine agosto: il principe Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella erano andati a trovarla in Sudafrica, dove era stata operata diverse volte per una grazie infezione otorino-laringoiatrica. In quell'occasione aveva condiviso sul suo profilo alcune foto all'aria aperta, con tuta mimetica e stivali. Adesso la ritroviamo a Monaco, nell'autunno continentale, protetta da un cappotto nero con le maniche tagliate al gomito e un abito in maglia color nocciola, il vestito più chic (e caldo) dell'inverno 2021/2022. L'ex nuotatrice indossava i suoi adorati stivali e una borsa a tracolla nera, semplice ed elegante.

foto di Eric Mathon, Palais princier de Monaco

Charlene è tornata a casa con un nuovo cane

Ad accompagnare Charlene c'era un amico a quattro zampe, un cane adottato in Sudafrica dopo la morte del suo adorato hihuahua. Ora finalmente la famiglia è riunita: nelle foto Charlene e Alberto abbracciano i bambini, che indossano due pullover identici con lo stemma con il colletto rosso, forse l'uniforme scolastica. Il principe Alberto aveva annunciato che Charlene sarebbe tornata a casa per la festa nazionale (il 19 novembre) e così è stato. I due non hanno potuto festeggiare insieme il decimo anniversario di matrimonio: forse ora la coppia reale monegasca si lascerà alle spalle i mesi difficili della malattia di Charlene, aggravati dalle voci di crisi coniugale, per godersi il Natale insieme.