Una striatura d'argento sulla chioma scura: la regina di Spagna Letizia Ortiz sfoggia con orgoglio i primi capelli grigi, dimostrando che si può essere bellissime e giovanili anche senza l'aiuto della tinta. Non è la prima volta che la regina si mostra "al naturale" con alcune striature bianche: già un paio d'anni fa aveva mostrato di non aver paura del tempo che passa. Sono finiti i tempi in cui i capelli sale e pepe stavano bene solo agli uomini mentre le donne dovevano ricorrere al parrucchiere per nascondere a tutti i costi i naturali segni dell'età. Il movimento della "body positivity" ci ha insegnato ad amare il nostro corpo così com'è (capelli compresi) e sempre più star decidono di sfoggiare la ricrescita senza ritocchi, da Frances McDormand a Sarah Jessica Parker.

in foto: Letizia insieme al marito Felipe, re di Spagna

Letizia di Spagna con le prime ciocche bianche

Letizia Ortiz, ex giornalista e moglie del re Felipe di Spagna, è una vera icona di stile: i suoi look sono sempre copiati e ammirati. Elegante ma senza paura di osare, ci ha stupiti con dettagli rock come i leggings di pelle e gli accessori pitonati. Ora stupisce di nuovo presenziando a un evento ufficiale insieme al marito con i capelli al naturale, leggermente striati d'argento. Siamo abituati a pensare ai primi capelli bianchi come a un peccato mortale da nascondere a tutti i costi, perché ci fanno sembrare più vecchie. Letizia Ortiz, impeccabile in un abito a tubino turchese, dimostra il contrario: le stanno così bene che sembrano una scelta di stile fatto ad arte.

Tutte le star con i capelli bianchi

L'idea di bellezza e di femminilità è molto cambiata negli ultimi anni: le donne non inseguono più una finta idea di perfezione, preferendo accettare i corpi così come sono. Quelli che vengono tradizionalmente considerati difetti – la cellulite, la peluria, i primi capelli bianchi – sono caratteristiche naturali e ogni donna dovrebbe decidere liberamente sulla propria immagine, senza condizionamenti né pressioni sociali. Sempre più star sfoggiano con orgoglio la chioma sale e pepe. Pioniera è l'attrice Frances McDormand, che ha ricevuto l'Oscar salendo sul palco con i capelli brizzolati in disordine. L'ultima in ordine di tempo è Sarah Jessica Parker: in occasione della reunion di Sex&The City ha pubblicato uno scatto dove non nasconde la ricrescita. Giocare con il colore dei capelli è divertente, ma non deve essere un obbligo sociale: esattamente come per gli uomini, anche noi donne acquistiamo fascino se sfoggiamo qualche tocco di argento sulla chioma.