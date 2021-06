in foto: Kristin Davis, alias Charlotte York

Manca pochissimo al ritorno di Sex and the City: sono partite le riprese del revival e per l'occasione le protagoniste si sono concesse uno scatto fianco a fianco direttamente dal set. Sebbene siano passati decenni dal primo ciak, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York Goldenblatt sono ancora amatissime in ogni parte del mondo. L'unica grande assente è Samanth Jones (ovvero l'attrice Kim Cattrall), che ha rifiutato di unirsi al cast a causa di alcuni vecchi screzi con Sarah Jessica Parker. Vederle insieme, però, fa sempre un certo effetto: con le loro romantiche storie d'amore e le loro disinibite avventure di una notte hanno segnato un'epoca, raccontando per la prima volta il sesso da un realista punto di vista femminile. Con la loro forza, con la loro determinazione, con la loro spontaneità hanno avuto il merito di rivoluzionare gli stereotipi, incarnando un ideale di donna iper moderno. Nonostante ad oggi le attrici che le hanno interpretate appaiano un tantino trasformate, i fan della serie non possono che guardarle con affetto e ammirazione.

La trasformazione di Carrie Bradshaw

Al motto di "Di nuovo insieme", Sarah Jessica Parker ha condiviso la prima foto dal set del revival di Sex and the City. Al di là dell'effetto nostalgia provocato dallo scatto, il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei fan è stata l'incredibile trasformazione delle protagoniste. Tra le tre l'ex Carrie Bradshaw è quella apparsa più spesso in pubblico, dunque, sebbene sia evidentemente cambiata rispetto al passato, le sue immagini del prima e dopo non ha fatto molto scalpore. Vanta ancora la silhouette invidiabile e i lunghi capelli biondi che l'hanno sempre contraddistinta e, fatta eccezione per alcuni segni del tempo sul viso (mascherati ad hoc da un paio di maxi occhiali), non ha perso lo splendore e lo stile fashion che hanno sempre caratterizzato il suo personaggio dell'iconico telefilm.

in foto: Carrie Bradshaw, la protagonista interpretata da Sarah Jessica Parker

Come sono cambiate Miranda e Charlotte di Sex and the City

Così come la Parker, anche Cynthia Nixon ha continuato a essere molto attiva nel mondo dello spettacolo dopo Sex and the City ma la sua recente foto ha lasciato senza parole i followers. Nel telefilm ricopriva i panni dell'avvocato Miranda Hobbes, era la più rigorosa e pragmatica del gruppo e non ha mai rinunciato ai suoi capelli rossi e corti. Oggi ha detto addio a quella nuance audace ed è passata a un biondo così chiaro da sembrare bianco. A essere quasi irriconoscibile, invece, è Kristin Davis, ovvero Charlotte York, apparsa sempre con la stessa chioma lunga e ondulata degli esordi ma con un viso un tantino invecchiato rispetto al passato. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il lancio del revival del telefilm, certi del fatto che le protagoniste non hanno perso la loro leggendaria verve neppure a decenni di distanza.