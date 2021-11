Cardi B con la maschera agli AMA’s: nell’era della sovraesposizione c’è chi reclama l’anonimato Cardi B ha sfilato sul red carpet degli AMA’s in incognito: sul viso, una maschera d’oro con cui ha voluto nascondere la propria identità.

A cura di Giusy Dente

in foto: Cardi B mascherata agli AMA’s

I Maneskin hanno tenuto alto l'orgoglio italiano agli American Music Awards. La band romana non è riuscita a portare a casa il premio della categoria Favorite Trending Song, ma si è esibita sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles sulle note di Beggin'. Tra le altre performance della serata, quelle di Olivia Rodrigo, Jennifer Lopez e Cardi B. Quest'ultima era presente in veste di presentatrice, alla premiazione: è riuscita a far parlare di sé non solo per la musica, ma anche per l'outfit del red carpet, decisamente originale.

Cardi B mascherata agli AMA's

Cardi B ha fatto il suo debutto come presentatrice degli AMA's, kermesse a cui non è affatto nuova in qualità di artista. Nella sua carriera ha già vinto cinque volte il premio e quest'anno aveva all'attivo tre nomination: Miglior artista hip-hop femminile, Miglior video musicale e Miglior canzone hip-hop. Questo titolo è riuscito a portarlo a casa, grazie al brano Up. "Sarò solo me stessa. Questo è tutto. Ci saranno alcune cose che leggerò sul gobbo, ma farò freestyle perché non mi piace parlare come un robot" aveva detto a Variety a proposito della nuova avventura sul palco.

in foto: Cardi B in Schiaparelli

La cantante ha attirato su di sé l'attenzione di tutti sin dalla sfilata sul red carpet, ben prima di salire in scena. Ha stupito indossando una maschera d'oro sul viso disegnata da Daniel Roseberry per Schiaparelli, Maison che ama molto di cui in passato ha già indossato le creazioni. La maschera di Cardi B fa parte di una ben più ampia rappresentazione a tutto tondo, con accenti d'oro su alcune parti del corpo. L'abito nero con scollo a cuore e un lungo strascico, infatti, è stato arricchito con guanti dalle estremità dorate, in corrispondenza delle unghie. A rendere tutto più drammatico, un velo nero. Molto particolari anche gli orecchini, a forma di occhi giganti con pendenti a forma di dita.

in foto: Cardi B agli AMA’s

Proprio le parti del corpo sono un tema ricorrente nelle collezioni di Roseberry. Suo era anche il top scultura color oro con la forma del seno in evidenza, indossato da Chiara Ferragni in occasione dei GQ Awards. E suoi era anche il copricapo con occhiali incorporati indossato proprio da Cardi B a Parigi, lo scorso settembre, assieme alle coppe d'oro sul seno. Col look degli Ama's la cantante ha fatto sua la provocazione portata da Kim Kardashian al Met Gala 2021, quando era arrivata sul red carpet in completo anonimato, a volto coperto. L'imprenditrice aveva scelto di essere sì presente, ma in incognito, riuscendo comunque a conquistare la scena e a fare da protagonista. Anche Kanye West da tempo si mostra esclusivamente mascherato: la sua ossessione affonda le radici certamente in una strategia di marketing, ma è anche una risposta alla sovraesposizione delle celebrities.

in foto: dettagli del look di Cardi B

La verità è che le maschere sono onnipresenti nella moda da sempre, da ben prima di Kim Kardashian, Kanye West e Cardi B. Esteticamente sono una potente riflessione sull'apparenza e sono in controtendenza con l'era contemporanea, dove appunto è tutto sovraesposto. Per questo, oggi più che mai, indossarle è un gesto per farsi notare, pur reclamando l'anonimato.