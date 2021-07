Capelli corti coordinati per David Beckham e figli: Cruz e Romeo gli copiano il look David Beckham è tornato allhair look che sfoggiava diversi anni fa: ha optato per un taglio rasato color biondo platino! A quanto pare i figli hanno molto apprezzato anzi hanno fatto di più: lo hanno copiato! Lo hanno seguito a ruota sia Romeo che Cruz, anche se quest’ultimo ha osato di più con un colore sgargiante.

A cura di Giusy Dente

Quest’anno l’Italia è la meta favorita delle vacanze di tantissime celebrities! L’hanno scelta Jennifer Lopez e Ben Affleck, sbarcati a Capri mano nella mano rendendo così ufficiale a tutti gli effetti il loro ritrovato amore. Emily Ratajkowski ha scelto la Puglia e sono vacanze nel Bel Paese anche per la famiglia Beckham. Il calciatore e i suoi figli si stanno godendo la Costiera (Amalfi e Nerano) e da lì stanno condividendo alcune foto che li ritraggono insieme, intenti a divertirsi.

Le vacanze italiane di David Beckham

David Beckham si sta godendo relax e divertimento assieme ai figli avuti con la moglie Victoria Beckham: i due sono sposati dal 1999. Nelle foto condivise sui social il calciatore è assieme a Cruz (16 anni) e Harper, la piccola di casa (10 anni). Gli altri due figli dell'inossidabile coppia sono Brooklyn (22 anni) e Romeo (19 anni). Per l'avventurosa famigliola c'è stata anche una piccola disavventura in mare. Le bravate nel Mediterraneo a bordo delle moto d'acqua di David e Cruz non sono piaciute alla Guardia di Finanza, che li ha interrogati per circa 45 minuti. Per legge, infatti, quei mezzi possono essere condotti solo da persone maggiorenni e in possesso di patentino nautico: Cruz non rispetta questi requisiti! Probabilmente ad attirare la GdF non sono state solo le loro acrobazie acquatiche, ma anche la sgargiante chioma del ragazzo che certamente non passa inosservata!

David Beckham e figli coi capelli corti

David Beckham e i figli hanno sfoggiato sui social dei capelli corti coordinati. Mentre il calciatore ha optato per un chiarissimo biondo platino (uguale a quello di Romeo) Cruz ha scelto un rosa brillante. Il nuovo look del calciatore ha convinto tutti e anzi, lui stesso ha reclamato sui social la "paternità" dei capelli rasati, che sfoggiava con orgoglio già a cavallo tra anni Novanta e Duemila e che a quanto pare i figli gli hanno copiato! Difatti nella didascalia su uno scatto di Instagram ha scritto proprio: "A volte i ragazzi hanno bisogno di ricordare chi l'ha fatto per primo negli anni '90". Il look del calciatore pare sia piaciuto molto anche alla moglie Victoria. Difatti tra i commenti c'è anche quello della ex Posh Spice: "Papà l'ha fatto per primo e questa volta sembra ancora meglio".

David Beckham e il figlio Romeo coi capelli corti biondo platino coordinati

Non è la prima volta che i figli del 46enne si ispirano ai vecchi look del papà. Alcuni mesi fa Romeo aveva già schiarito i capelli, optando per un taglio rasato color platino e già in quell'occasione il papà non aveva esitato a ironizzare su quella scelta. Tra i commenti alla foto pubblicata su Instagram aveva scritto proprio: "Bei capelli. Mi chiedo da dove ti sia venuta l'idea". Il calciatore in fatto di capelli le ha davvero azzardate tutte in questi anni: dalla cresta al codino, dalla frangia al ciuffo. Di recente era stato visto spesso col cappello, forse per nascondere i segni di un diradamento evidente della chioma. Pare che per lo stesso motivo ultimamente abbia optato per tagli sempre più corti, proprio come questo, che resta comunque un tuffo indietro nel tempo assai gradito ai suoi fan.