J.Lo e Ben Affleck in vacanza a Capri: per la passeggiata di coppia borsa di paglia e tacchi a spillo Jennifer Lopez e Ben Affleck sono a Capri, si tratta della loro prima vacanza di coppia ufficiale e fin dall’arrivo sull’isola hanno fatto sognare i fan, apparendo innamoratissimi e affiatati. La popstar non ha rinunciato alla sua passione per la moda, apparendo sofisticata e glamour in un look total white perfetto per l’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: oltre agli incredibili successi professionali, ha anche ritrovato l'amore al fianco del suo ex storico Ben Affleck. Se fino a qualche mese fa avrebbe dovuto sposare Alex Rodriguez, ora le cose sono cambiate e la popstar non potrebbe essere più felice di questo ritorno di fiamma. I due divi sono usciti allo scoperto da pochissimi giorni, la Lopez ha infatti condiviso sui social la prima foto di un bacio appassionato nel giorno del suo 52esimo compleanno, è proprio da allora che i suoi fan nostalgici hanno cominciato a sognare. Nelle ultime ore i "Bennifer" sono volati in Italia, per la precisione a Capri, dove si stanno godendo le prime vacanze fianco a fianco.

J.Lo in total white a Capri

J.Lo è un'indiscussa icona di stile e lo ha dimostrato per l'ennesima volta durante il suo arrivo a Capri al fianco di Ben Affleck, in occasione del quale è apparsa chic, rilassata e trendy. La cantante ha seguito la mania del total white (un vero e proprio evergreen per l'estate), dando il via alla vacanza italiana con un look bianco fresco e glamour perfetto per non soffrire il caldo.

J.Lo e Ben Affleck a Capri

Ha infatti lasciato le gambe toniche in mostra con degli shots cortissimi e ha completato il tutto con una t-shirt di cotone crop e a maniche lunghe. Ha passeggiato mano nella mano con il fidanzato tra le stradine dell'isola campana e si è goduta con serenità il "bagno di folla" che l'ha accolta.

Gli accessori di lusso per la vacanza con Ben Affleck

Naturalmente non sono mancati gli accessori di lusso nel look caprese di J.Lo. La cantante, da sempre appassionata di griffe, ha completato l'outfit con un maxi cappello di paglia e con l'iconica borsa Supervee di Valentino, un modello in rafia con motivo chevron e maxi loro sulla chiusura. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.700 euro.

La borsa di Valentino

Per quanto riguarda le scarpe, non ha rinunciato ai tacchi a spillo, puntando tutto sui sandali stretch color nude con la punta quadrata di Bottega Veneta (690 euro). La diva ha poi tenuto i capelli sciolti e fluenti e ha coperto gli occhi con dei maxi occhiali specchiati. Rivelerà sui social il suo prossimo e sofisticato look caprese?