Capelli al mare: dalle treccine alla coda, le acconciature in spiaggia da copiare dalle star

A cura di Federica Ambrogio

I beauty look delle influencer in spiaggia, tra chi indossa cappelli di paglia e chi non rinuncia al make up, ci danno l'ispirazione giusta per copiare le acconciature da sfoggiare in riva al mare per non avere capelli davanti al viso ma essere trendy al tempo stesso. Tra code di cavallo, treccine anni '90 e beach waves avrai l'imbarazzo della scelta per pettinare i tuoi capelli in spiaggia durante le vacanze estive.

Le treccine di Chiara Ferragni

Per le sue vacanze estive Chiara Ferragni sceglie la praticità indossando le ormai celebri treccine anni '90. Le mini braids sono facilissime da fare e gettonatissime tra le star perchè permettono di avere i capelli in ordine in pochi minuti, incorniciando il viso. Per copiare il look di Chiara non dovrai fare altro che creare due piccole treccine con le ciocche ai lati del viso, fermandole poi con dei piccoli elastici colorati, magari in abbinamento con il tuo costume.

Le mini braids anni ’90 di Chiara Ferragni

Il raccolto con il cappello di J.Lo

Jennifer Lopez è la star del momento: ha appena festeggiato i sio 52 anni ed è apparsa più in forma che mai, complice forse anche il ritorno di fiamma con Ben Affleck. La cantante ha sfoggiato un look sbarazzino indossando un semiraccolto ribelle con due grandi ciocche ai lati del viso, rese sinuose da vento e salsedine. A completare il look l'immancabile accessorio dell'estate 2021, il cappello di paglia. Per copiare il suo look potrai raccogliere i tuoi capelli in uno chignon disordinato e texturizzare le ciocche ai lati del viso con uno spray al sale.

Capello di paglia e raccolto ribelle per Jennifer Lopez

La coda bassa di Alessia Marcuzzi

Una delle acconciature più comode in spiaggia, ma con un tocco glamour. La pony tail indossata da Alessia Marcuzzi infatti è una coda bassa che raccoglie i capelli in modo semplice e immediato, lasciando due ciocche ai lati del viso che incorniciano il volto. Uno degli hair look più copiati di sempre, facilissimo da realizzare, pratico e comodo.

La coda bassa di Alessia Marcuzzi

Le beach waves di Sara Sampaio

Non è vacanza al mare senza onde tra i capelli. Le beach waves dall'effetto bagnato di Sara Sampaio renderanno il tuo look in spiaggia estremamente glamour. Il sale sarà il tuo complice per rendere i capelli più corposi e creare onde sinuose ma potrebbe rovinare i tuoi capelli, che in spiaggia vanno protetti. Se non vuoi rinunciare alle onde naturali che si creano in spiaggia abbi cura la sera di sciacquare accuratamente i capelli detergendoli con uno shampoo nutriente in grado di ridare morbidezza al capello.

Sara Sampaio e le beach waves dall’effetto bagnato

La treccia di Diletta Leotta

Sempre di treccia parliamo, ma diversa da quella anni '90 di Chiara Ferragni. La treccia indossata da Diletta Leotta è un intreccio che ferma i suoi capelli sulla sommità del capo, quasi come se fosse un cerchietto. La treccia alla francese, conosciuta anche come treccia a corona o appunto treccia cerchietto, è estremamente pratica ma richiede qualche attenzione in più nella realizzazione. Se hai i capelli abbastanza lunghi per realizzarla potrai partire da un orecchio prendendo 3 ciocche, proprio come per una treccia classica. Inizia ad intrecciarle e mano a mano aggiungi alla tua treccia delle piccole ciocche, sempre dallo stesso lato. Questo step ti permetterà di rendere la tua treccia corposa e di creare l'effetto cerchietto.

La treccia alla francese di Diletta Leotta

La fascia di Taylor Hill

Oltre al capello di paglia un altro accessorio must have da indossare in spiaggia per avere capelli sempre in ordine è la fascia per capelli, a patto che sia colorata e trendy come quella di Tayor Hill. Che sia fascia per tenere i capelli all'indietro e lasciare libere le lunghezze oppure un turbante per raccogliere la tua chioma all'interno e proteggerla dal sole poco importa, a patto che sia colorata e vivace.

La fascia colorata di Taylor Hill

Le mini code di Hailey Bieber

Così come le treccine di Chiara Ferragni anche un altro trend torna in voga dagli anni '90: sono le mini codine realizzate all'attaccatura dei capelli e fermate con dei piccolissimi elastici colorati, come se fossero dei torchon. A indossarla è stata Hailey Baldwin Bieber che ha sfoggiato un hair look in abbinamento al suo costume fluo. Realizzare questo tipo di acconciatura sarà semplicissimo: ti basterà pettinare con cura i tuoi capelli e poi dividerli in piccole ciocche, che potrai lasciare lisce oppure attorcigliare su se stesse, fermandole poi con degli elastici colorati.