L'acconciatura di tendenza del momento è perfetta per chi vuole essere impeccabile anche durante le video callimpeccabile anche durante le video call senza passare troppo tempo davanti allo specchio: sono la baby braids, piccole trecce sottili ai lati del viso che si ispirano ai trend capelli anni' 90 e che preannunciano la bella stagione. Da sole o in coppia, fermate da elastici mignon oppure al naturale, le micro trecce sono l'acconciatura più trendy del momento.

Tendenza baby braids

Le abbiamo viste sulla passerella di Etro, indossate sul red carpet di Cannes da Margot Robbie e diventate virali a suon di selfie delle star: le baby braids sono l'acconciatura d'ispirazione anni '90 che spopola sui social e non solo. Facile, veloce e versatile profumano d'estate e sono ideali anche per essere perfette in smart working per tenere a bada i ciuffi ribelli. Le micro trecce sono solitamente due, ai lati del viso piccole e sottili incorniciano il volto creando un look boho e stanno bene proprio a tutte. Alexa Chung le ha ricreate lasciando qualche centimetro di distacco dalla radice mentre Bella Hadid ha intrecciato due micro ciocche della su coda tirata e ordinata, lasciando ricadere le baby braids sulla fronte. Bellissimo anche il look scelto da Hailey Bieber, con due micro trecce morbidissime abbinate a uno styling naturalmente mosso. Sfoglia la gallery e scopri tutti i look delle star con le baby braids!

Come fare le micro trecce

Realizzare le baby braids a casa tua sarà semplicissimo e ti richiederà davvero pochissimo tempo: non avrai bisogno di avere manualità nè strumenti, perché ti basteranno due micro elastici se vorrai legare le tue trecce in modo che siano perfette per tutto il giorno. Pettina i tuoi capelli e poi seleziona due ciocche di uguale grandezza ai lati del viso: la larghezza potrà essere micro, circa un centimetro, oppure più grande. A questo punto non dovrai fare altro che intrecciare le ciocche ai lati del viso e fermarle con un elastico oppure lasciarle aperte per un look più naturale. In quest'ultimo caso vaporizza della lacca per fissare le tue trecce!