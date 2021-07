Mini braids, baby braids o semplicemente treccine: chiamatele come volete, ma questa acconciatura che incornicia i lati del viso è la mania dell'estate 2021. Innanzitutto è semplicissima da realizzare, si realizza in un minuto ed è l'ideale per tenere in ordine i capelli anche in spiaggia. Poi ha quel fascino anni Novanta che è la tendenza must della Primavera/Estate 2021. Basta fare un giro su Instagram per capire che sono già un trend: da ormai diversi mesi le baby braids hanno conquistato le star da Kendall Jenner a Gigi Hadid, da Hailey Bieber a Elisa Maino. Ma la regina delle baby braids è Chiara Ferragni, che le ha sfoggiate sul red carpet del Festival di Cannes con un abito verde da vera diva.

L'acconciatura di Chiara Ferragni a Cannes

Chiara Ferragni è una grande fan delle acconciature anni Novanta: durante il suo viaggio in Grecia l'abbiamo vista prima con le baby clip, le mollettine a forma di stella colorate, e poi con le famose treccine per dare un tocco da dea greca alla sua chioma mossa. Anche per il red carpet di Cannes ha scelto un'acconciatura sbarazzina: anziché uno chignon o le onde retrò ha tenuto i capelli sciolti sulle spalle, leggermente mossi, con due treccine a incorniciarle il viso. Il tocco in più? Gli elastici colorati, verde lime come l'abito, in perfetto stile Cioé.

Le treccine sono l'acconciatura must dell'estate 2021

Finalmente un trend che tutte possiamo copiare senza sforzo. Per realizzare le baby braids infatti non serve una grande manualità, bastano due piccoli elastici o due mollettine colorate per fissarle in fondo. In questo modo i capelli scenderanno sulla schiena ma il viso sarà libero da ciocche fastidiose. La tiktoker Elisa Maino, ad esempio, le usa per incorniciare il viso e tenere in ordine la sua lunga chioma corvina.

in foto: Elisa Maino in bikini con le mini braids

Hailey Bieber le ha sfoggiate in diversi servizi fotografici, più o meno spesse: aiutandosi con un elastico alla base le treccine acquistano volume e non restano "piatte" sulla fronte. Gigi Hadid invece ha provato con le "bubble braids" fissate da elastici.

in foto: Hailey Bieber

Addison Rae ha deciso di tuffarsi in pieno nello stile colorato dei primi anni Duemila, fissando le treccine con mollettine rosa fluo abbinate al vestito: un tocco molto "girly" perfetto per i look estivi.

in foto: le treccine anni Duemila di Addison Rae

Chiara Ferragni le abbina a look sofisticati e da sera: ha impreziosito la chioma mossa con quattro sottili treccine, per dare un tocco un po' hippie e un po' da dea greca al suo look. A questo punto, non resta che armarsi di elastici e provare!