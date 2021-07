J.Lo, compleanno in barca con Ben Affleck: festeggia i 52 anni in bikini ed è più in forma che mai Jennifer Lopez ha compiuto 52 anni e non ha potuto fare a meno di documentare la giornata speciale sui social. L’ha passata in barca in compagnia di Ben Affleck e, oltre a postare la foto di un bacio passionale, ha anche rivelato il look da mare glamour e griffato scelto per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha appena compiuto 52 anni ma, nonostante l'età che avanza, sembra non risentirne affatto. A giudicare dal corpo da urlo, dal fascino irresistibile e dalle curve che non sentono il peso della gravità, ha scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza", tanto con la sua forma fisica mozzafiato non ha assolutamente nulla da invidiare alle colleghe ventenni. Piuttosto che un classico party in gran stile, quest'anno il suo compleanno è stato all'insegna dell'amore: lo ha passato in barca al fianco del "fidanzato ritrovato" Ben Affleck e, oltre a mostrarsi intenta a baciarlo con passione, ha anche rivelato il look balneare glamour e griffato scelto per la giornata speciale.

Il look da mare di J.Lo

Sebbene abbia rinunciato alla classica festa con torta, invitati e look da sera, J.Lo è apparsa lo stesso super glamour in occasione del suo 52esimo compleanno. Si è lasciata immortalare a bordo di uno yacht con un completo da mare super griffato che ha messo in risalto la sua silhouette mozzafiato. Ha infatti indossato un bikini firmato Valentino, un modello in rosso con l'iconica V in oro all-over, il reggiseno a triangolo e un tanga a vita bassa con i laccetti laterali. Per completare il tutto ha scelto un lungo caftano variopinto di Dolce&Gabbana e un cappello a falda larga in pieno stile cow-girl. Non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di sandali fucsia col plateau di corda. Quante sono le 50enni che sognano di vantare una forma fisica simile?

Il primo "bacio social" di J.Lo e Ben Affleck

Lo scorso weekend i Bennifer si erano concessi la loro prima uscita pubblica fianco a fianco (con tanto di scatto social), ma solo nelle ultime ore hanno reso davvero ufficiale la relazione. In occasione del compleanno J.Lo ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia con passione Ben Affleck, dimostrando così che le cose con lui non potrebbero andare meglio. A quanti è tornata in mente la scena del video Jenny from the block, nella quale i due divi si rilassavano a bordo di uno yacht? Vederli insieme è un vero e proprio viaggio indietro nel tempo e i fan non potrebbero essere più felici per questo ritorno di fiamma.

