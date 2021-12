Billie Eilish, niente più biondo: torna alle origini e stupisce tutti coi capelli castani Billie Eilish con un selfie ha stupito tutti i suoi fan mostrando il nuovo cambio look: ha abbandonato il biondo ed è tornata ai capelli scuri.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @billieeilish

Billie Eilish continua a stupire i suoi fan con colpi di scena del tutto inaspettati! La cantante è nel pieno della scoperta di se stessa e non vuole più farsi problemi, non vuole più essere schiava del giudizio altrui e delle aspettative. Questo per molto tempo l'ha fatta soffrire, l'ha inibita. Il suo malessere lo celava dietro strati e strati di vestiti. Quelle felpe oversize e i pantaloni abbondanti erano una difesa, un modo per nascondersi, perché non stava bene con se stessa e perché sapeva che proprio quel suo corpo era esposto a costanti giudizi. La 19enne è stata sin dall'inizio dell'esplosione della sua carriera al centro di un pesante body shaming, che comprensibilmente data la giovane età ha avuto difficoltà a gestire. Ma poi è maturata, è cresciuta e ha capito di avere il diritto di essere se stessa, senza più doversi censurare o limitare, senza più dover adattare i suoi comportamenti. Ha smesso di cercare la perfezione, ha smesso di sentirsi inadeguata e ha iniziato ad accettarsi. La ritrovata serenità e fiducia in se stessa è andata di pari passo con una svolta di stile, a cui stanno facendo seguito altre trasformazioni.

La svolta di stile di Billie Eilish

I capelli di Billie Eilish erano iconici, erano uno dei suoi tratti distintivi, assieme all'abbigliamento: chioma nera e verde, inconfondibile e unica! Per questo i fan sono rimasti sconvolti quando, del tutto a sorpresa la cantante si è mostrata al mondo in versione bionda. Quella drastica trasformazione era una sua inconscia richiesta di anonimato, come ha poi spiegato: "Non potevo andare da nessuna parte con quei capelli, perché ormai era ovvio che fossi io". Schiarire così tanto i capelli è stato il suo personalissimo modo per rendersi invisibile, soprattutto agli occhi di haters e paparazzi, per andare alla ricerca della versione di sé più autentica.

Billie Eilish bionda posa per Vogue

Ha contribuito a questa fase anche il servizio fotografico realizzato per Vogue. La cantante, già bionda, si è mostrata in una chiave sensuale inedita, indossando tacchi e lingerie. Per la prima volta ha mostrato il suo corpo, in uno stile da pin-up del tutto nuovo e inaspettato, in cui però si è sentita a proprio agio, proprio perché finalmente libera dagli stereotipi e dalla paura degli insulti. Per lo stesso motivo, ha osato un abito da vera principessa al Met Gala, un romantico abito rosa da fiaba creato per lei da Oscar De La Renta. Era quasi irriconoscibile, soprattutto ripensando alla lei di qualche tempo fa in felpa e pantaloni larghi.

Instagram Story @billieeilish

Billie Eilish torna mora

Che ne è dei capelli biondi di Billie Eilish? Sembrerebbe che quella fase sia terminata per la cantante, che sui social ha stupito tutti mostrandosi di nuovo coi capelli scuri e la frangetta! La maggior parte dei fan aveva accolto di buon grado la trasformazione di stile e fisica della 19enne, capendo che si trattava del suo modo di sperimentare, di mettersi in gioco, di acquisire nuove consapevolezze e trovare la versione di sé più autentica, liberandosi di imposizioni e aspettative. Eppure per sua stessa ammissione qualcuno lo aveva erroneamente letto come un tentativo di omologazione e stentava a riconoscere nella ‘nuova Billie' la ‘vecchia Billie'. Ha addirittura perso 100mila follower a causa delle foto in corsetto.

foto via Instagram @billieeilish

Ebbene, la ‘vecchia Billie' è tornata. Su Instagram, dove ormai da tempo tutte le foto della cantante la immortalavano bionda, è comparso uno scatto in cui ha invece di nuovo i capelli scuri! Prima del selfie, in cui spiccano i suoi penetranti occhi verdi, aveva incuriosito i fan con una Instagram Story, in cui si intravedeva già il cambio look, con tanto di messaggio misterioso rivolto ai lettori: "Indovinate un po'". Adesso il mistero è risolto, resta solo da capire il motivo di questo ritorno alle origini. La foto del passaggio dal bicolor al biondo aveva infranto ogni record: in poco tempo 16 milioni di like. La foto del passaggio dal biondo al moro farà di meglio?