Billie Eilish perde 100mila follower per un corsetto: “La gente ha paura delle tette grandi” Billie Eilish non ci sta: la cantante rivendica il proprio diritto, il diritto di qualunque donna, a mostrarsi come meglio crede, senza per questo essere penalizzata nel privato e nel lavoro. Molti non hanno apprezzato la sua svolta di stile in chiave glamour: una foto in corsetto le ha fatto perdere parecchi follower.

In una recente intervista a Elle Billie Eilish ha chiarito i motivi che l'hanno portata a stravolgere così tanto la propria immagine, un cambiamento che forse non è stato compreso in pieno. Lei è una giovane donna in evoluzione, sta crescendo e maturando dal punto di vista professionale e dal punto di vista umano, si sente pronta a trovare la propria strada e a scoprire chi è realmente, mostrando anche la propria femminilità di cui invece in passato si vergognava. E non vuole che venga intralciata in questo.

La cantante sin dall'inizio è stata al centro di un pesante body shaming: il suo corpo era oggetto di ossessive attenzioni e con esso i vestiti, i capelli. Critiche pesanti piovevano a ogni apparizione, a ogni concerto. Coprirsi dietro felpe over, tute comode, abiti larghi era un modo per difendersi. Quella estetica skater-goth diventata iconica a un certo punto però ha cominciato a starle stretta e ha deciso di esplorare maggiormente il proprio corpo, la propria fisicità, liberandosi del giudizio altrui.

La svolta c'è stata con la cover realizzata per Vogue, in cui si è mostrata in tacchi e lingerie per la prima volta. Per lo stesso motivo ha anche detto addio ai capelli bicolor verde e neri che erano diventati per lei una sorta di tratto distintivo, optando per un decisamente più glamour biondo. E proprio il selfie allo specchio in cui ha rivelato per la prima volta la nuova tonalità, ha letteralmente mandato in tilt Instagram: è stata una foto da record, con oltre 16 milioni di like in poche ore. Ma in realtà questa svolta di stile non è piaciuta a tutti.

Billie Eilish perde follower

Nell'intervista la cantante ha espresso il rammarico per le critiche ricevuti da coloro che non hanno capito i reali motivi della sua trasformazione. Lei reclama il diritto a essere se stessa, in abbigliamento casual così come in una chiave più glam e femminile: questo non toglie nulla al suo talento e alla sua credibilità. E invece, si tende a ragionare per categorie: "Il problema è che viviamo ancora in un mondo molto sessista in cui le donne sono messe in categorie. O sei in quella delle vergini o un quella delle puttane".

Infatti qualcuno ha letto il suo cambiamento come il voler proporre un'immagine omologata al resto del panorama musicale. Non a caso, una sua foto in corsetto le è costata cara sui social: "Ho perso 100.000 follower, solo a causa delle tette. La gente ha paura delle tette grandi" ha detto. Il messaggio che vuole lanciare è fregarsene del giudizio altrui, è cercare la propria unicità ed esplorare la propria femminilità nel modo che più si ritiene aderente al proprio essere, senza per questo essere penalizzate, né sul lavoro né nel privato.