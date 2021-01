È da diversi mesi che Bella Hadid si è aggiudicata il titolo di "regina del trasformismo" e, sarà perché intende compensare la sua assenza dalle passerelle o semplicemente perché vuole attirare su di sé tutti i riflettori anche in tempi di pandemia, ma la cosa certa è che sta cambiando look con estrema frequenza. Dopo la parrucca rosso fuoco, la chioma biondo platino e le mèches arancioni in pieno stile Geri Halliwellmèches arancioni in pieno stile Geri Halliwell, questa volta ha optato per l'iconico mullet cut ispirato agli anni '80. Complice un servizio fotografico in cui ha ricoperto i panni dell'aliena, la modella è apparsa decisamente irriconoscibile. Avrà tagliato i capelli in modo definitivo o avrà optato per una trasformazione temporanea?

Il nuovo look di Bella Hadid

Bella Hadid è diventata protagonista del nuovo servizio fotografico di V Magazine e per l'occasione si è trasformata in una "ragazza caduta dallo spazio", in un essere alieno dalla pelle argentata che posa prima in abiti scintillanti e poi in topless. A renderla irriconoscibile, però, non è solo il make-up ma anche il taglio di capelli. La top ha infatti sfoggiato l'acconciatura più trendy di stagione, il mullet, contraddistinta dai capelli corti davanti, sopra e sui lati ma più lunghi all'altezza della nuca. Per la gioia di tutti coloro che la amano in versione "tradizionale", si è limitata a usare una parrucca, visto che in una nuova Stories condivisa dopo lo shooting aveva un impeccabile long bob. In compenso, però, ha contribuito a rendere l'haircut il must-have dell'inverno 2021.

in foto: Bella con i capelli lunghi e le mèches

Mullet, il taglio di capelli più amato dalle star

Il mullet cut è il taglio di capelli ispirato agli anni '80 diventato celebre con star del calibro di David Bowie, Billy Ray Cyrus, Patti Smith. È stato spesso definito "pettinatura del pollo", visto che è più corto sul davanti e lungo sulla nuca, e a partire dallo scorso inverno è tornato a spopolare. La cosa che in pochi si sarebbero aspettati è che anche in questo 2021 sarebbe tornato a fare tendenza. A dimostrarlo sono le star che sembrano non poterne fare proprio a meno. Rihanna, Cara Delevingne, Miley Cyrus, Bella Hadid, Úrsula Corberó, sono solo alcune di quelle che hanno proposto una versione moderna dell'iconico mullet. A chi sta bene? Praticamente a tutte, visto che il riccio enfatizza il movimento del taglio, mentre il liscio risulta decisamente più rock, soprattutto se abbinato a una frangia a tendina.