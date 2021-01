Chi non ricorda le Spice Girls, la prima band tutta al femminile che ha spopolato sul finire degli anni '90? Portavano minidress di paillettes che riproducevano la bandiera inglese, le iconiche Buffalo con la maxi zeppa, i codini laterali ed erano così amate e trendy da aver influenzato il modo di vestire di tutte le ragazzine dell'epoca. Complice il recente ritorno della moda ispirata a quel periodo storico, anche oggi sono moltissime le donne che aggiungono un tocco "Spice" ai loro look. L'ultima ad averlo fatto è stata Bella Hadid. Negli ultimi tempi la modella sembra non riuscire proprio a trovare stabilità in fatto di capelli e, dopo la parrucca rosso fuoco e il taglio cortissimo in biondo ossigenato, questa volta ha pensato bene di imitare Geri Halliwell, meglio conosciuta come Ginger Spice.

Bella Hadid con i capelli rossi

Bella Hadid ha cambiato ancora una volta look e, forse per cominciare il nuovo anno con il piede giusto, ha pensato bene di fare visita al parrucchiere, così da aggiungere un tocco di novità alla sua immagine. La sorella di Gigi sembra voler combattere il freddo delle giornate invernali con una pettinatura ad hoc: ha infatti detto addio al suo castano naturale ed è passata a una tintura "infuocata". Per la precisone ha fuso due degli hair trend più gettonati del momento, ovvero le tonalità rosse dal rame al mogano e le schiariture face framing. Per la precisione ha optato per delle nuance sul rosso scuro per le lunghezze e ha aggiunto delle mèches arancioni solo sul davanti, così da incorniciare il viso con un tocco variopinto.

Le mèches sono il must-have dell'inverno 2021

A chi si ispira la nuova acconciatura? Basta guardare Bella anche solo per un istante per ricordare immediatamente Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls. Era lei la leader della band ed è proprio grazie alla sua chioma rossa con le schiariture face framing in arancione che si aggiudicò il titolo di "Ginger Spice". Nonostante quel look ancora oggi sia non poco esuberante e appariscente, a quanto pare continua a essere iconico. Insomma, anche nel 2021 non si potrà fare a meno delle mèches e, dopo Kylie Jenner, Bella Thorne el'italianissima Giulia De Lellis, anche la Hadid ha seguito il trend. In quante imiteranno i suoi capelli ginger e bicolor?