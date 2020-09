Era da un po' che Rihanna non faceva parlare di lei, per la precisione da quando si è presa una pausa dalla musica per dedicarsi alla carriera da imprenditrice, ma ora è tornata ad attirare l'attenzione dei fan. Si è servita dei social per annunciare l'arrivo su Amazon Prime Video della seconda sfilata evento del suo brand di lingerie Savage X Fenty e nel video teaser rilasciato è apparsa in una versione inedita e super sensuale. Se fino ad ora ci eravamo abituati a vederla con i capelli lunghi e scuri, spesso tenuti legati in originali trecce afro, di recente ha cambiato radicalmente look, passando al taglio più gettonato del momento, il mullet cut.

Il nuovo taglio di capelli di Rihanna

Il 2 ottobre 2020 su Amazon Prime Video arriverò la sfilata evento di Savage X Fenty, la linea di lingerie firmata da Rihanna. Nel trailer non appaiono solo le modelle ma anche la popstar, che per l'occasione ha indossato calze a rete, sandali con il tacco a spillo e una vestaglia di seta nera con il suo nome stampato sulle spalle. Il dettaglio che ha sconvolto i followers, però, è che ha tagliato i capelli in modo estremo. Mentre cammina nel backstage dello show, mette in mostra il suo nuovo mullet, il taglio ispirato agli anni '80 considerato il più originale e coraggioso del momento. Viene comunemente definito la "pettinatura del pollo", è leggermente più lungo dietro, ha la frangia "a elmetto" e aggiunge un tocco rock alla propria immagine. Non è la prima volta che Rihanna sfoggia questa acconciatura, lo aveva già fatto nel 2013 e, anche se è sempre stata difficile da portare, a lei sta divinamente. Insomma, la popstar potrà anche apparire pochissimo in pubblico ma quando lo fa dimostra di essere rimasta un'indiscussa regina di stile e di bellezza.