Belén Rodriguez si allena dopo il parto: la personal trainer svela il segreto della sua forma smagliante A 12 giorni dal parto Belén Rodriguez è tornata ad allenarsi, con l’aiuto di una personal trainer che la sta guidando in un workout leggero ma efficace. La showgirl argentina è già in forma smagliante e proprio la personal trainer Martina ha svelato il suo segreto…

A cura di Giusy Dente

Domenica 11 luglio è nata Luna Marì, la figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. L'annuncio è stato dato condividendo sui social la foto del piedino della piccola, a cui hanno fatto seguito tante altre immagini della quotidianità della coppia alle prese con una neonata in casa. Dall'allattamento alla festa di benvenuto, dai teneri momenti col fratellino Santiago ai vestitini della piccola: i neo genitori sono entusiasti e come loro l'intera famiglia. La showgirl, nonostante sia presissima e la maternità la tenga decisamente occupata, ha comunque ripreso subito a lavorare. È apparsa in splendida forma alle registrazioni di Tu Sì Que Vales, a pochissimi giorni dal parto. E ha anche già ripreso ad allenarsi.

Belén Rodriguez è di nuovo mamma

L'argentina a meno di due settimane dal parto è già in splendida forma. Per il ritorno sul set televisivo ha scelto minigonna, camicia con reggiseno in vista e décolleté neri con il tacco a spillo. Ovviamente se da un lato c'è sicuramente lo zampino di Madre Natura, non è tutta fortuna! La showgirl ama molto l'attività fisica, che pratica con costanza e rigore: l'ha portata avanti anche durante la gravidanza, senza smettere mai di tenersi in movimento. Il suo segreto è stato il pilates, particolarmente indicato quando si è in dolce attesa perché consente di tonificare e tenere attivi i muscoli con esercizi dolci e workout a bassa intensità. "Mi aiuterà per il post parto" aveva scritto nelle Instagram Stories e in effetti i risultati si vedono.

l’allenamento post parto di Belén, Instagram Stories

Il workout di Belén Rodriguez dopo il parto

"A 12 giorni dal parto inizia l'allenamento leggero ma efficace": con queste parole Belén Rodriguez ha condiviso nelle Instagram Stories alcuni secondi del suo workout. Lo stesso aveva fatto 8 anni fa, dopo aver dato alla luce Santiago: allora la showgirl era tornata in palestra quasi subito assieme alla sorella Cecilia, proprio per smaltire il pancione. Anche adesso sente l'esigenza di prendersi cura di sé e ritrovare il corpo che aveva nome mesi fa. In questo arco di tempo, come ha ammesso sui social rispondendo alle domande dei follower, ha preso circa un chilo al mese: "Peso 63, sono partita da 57" aveva detto quando era al settimo mese.

Leggi anche Arisa in leggings e sneakers, dopo Sanremo si allena con Belén Rodriguez

l’allenamento post parto di Belén, Instagram Stories

Come fa Belén a tenersi in forma dopo il parto?

A differenza del post parto di Santiago, stavolta si sta allenando all'aperto e non in palestra: con lei una personal trainer, che la guida e le consiglia gli esercizi più indicati per ricominciare piano piano. E proprio Martina ha svelato nelle sue Instagram Stories il segreto della forma perfetta di Belén, frutto soprattutto di un atteggiamento propositivo: "Dà soddisfazione enorme allenarla perché è già in una forma meravigliosa! Credo l'aiuti moltissimo il suo carattere oltre che la sua genetica! Sempre solare e positiva".