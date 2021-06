La seconda gravidanza di Belén Rodriguez sta arrivando agli sgoccioli: è alla 34esima settimana e ormai il pancione è decisamente incontenibile. Nonostante le forme appaiono decisamente stravolte rispetto a qualche mese fa, l'argentina non ha alcuna intenzione di modificare le sue abitudini quotidiane a causa della dolce attesa: continua a viaggiare in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese, indossa solo look trendy e sensuali e, come se non bastasse, pratica regolarmente attività fisica. Certo, ha ridotto drasticamente l'intensità dei suoi allenamenti ma sui social ci ha tenuto a parlare dello sport a cui si è dedicata fin da quando ha scoperto di essere incinta.

Gli allenamenti di Belén in dolce attesa

Solo qualche mese fa Belén aveva rivelato il suo peso in gravidanza, spiegando di aver messo più o meno un chilo ogni 4 settimane. Oggi, nonostante il pancione "esplosivo", la showgirl continua a essere in splendida forma. Come ha fatto? Ha continuato a praticare attività fisica fin dall'inizio della dolce attesa. Sui social ha spiegato che si è dedicata al pilates e, tra esercizi dolci e workout a bassa intensità, è riuscita a tenersi snella e tonica. In alcune Stories si è mostrata alle prese con uno dei suoi allenamenti, spiegando nella didascalia: “Per tutta la gravidanza mi sono allenata sia in studio che via FaceTime con i miei maestri di pilates. Devo dire che a differenza della scorsa gravidanza ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà per il post parto”.

in foto: Belén pratica pilates in dolce attesa

I benefici del pilates in gravidanza

Il pilates è uno degli allenamenti maggiormente consigliati per le donne in dolce attesa come Belén. Si tratta di una tecnica di esercizi riabilitava e rieducativa, capace di migliorare la respirazione, la postura, le funzionalità cardiocircolatorie. Facilita il rilassamento perché rende il corpo più dinamico e flessibile e, come se non bastasse, rafforza il pavimento pelvico, favorendo il parto e la rimessa in forma post travaglio, visto che sostiene gli organi pelvici come utero e vescica. Insomma, è l'ideale per tenersi in forma in un periodo delicato come la gravidanza e la splendida silhouette della Rodriguez ne è la prova evidente.