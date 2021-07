Belén Rodriguez torna a Tu Sì Que Vales: a 10 giorni dal parto indossa minigonna e tacchi a spillo Belén Rodriguez è tornata a lavoro dopo 10 giorni dal parto di Luna Marì. Ancora una volta è tra le protagoniste di Tu Sì Que Vales e sui social ha dato una piccola anticipazione del look che sfoggerà sul palco. Per il debutto nella nuova edizione ha scelto minigonna, camicia e tacchi a spillo.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è diventata mamma da poco più di 10 giorni, ha messo al mondo la piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, e non potrebbe essere più raggiante. Fin dal primo momento non ha esitato a mostrare la piccola sui social, rivelando i dettagli del parto e i primi look trendy della neonata. La cosa incredibile è che è apparsa in splendida forma a pochissimi giorni dalla fine della gravidanza. Di recente lo ha dimostrato ancora una volta: è tornata a lavoro nonostante la maternità riempia le sue giornate e ha pensato bene di servirsi dei social per dare una piccola anteprima del primo look che sfoggerà a Tu Sì Que Vales 2021.

Belén Rodriguez torna a Tu Sì Que Vales dopo il parto

Tu Sì Que Vales tornerà con una nuova edizione su Canale 5 il prossimo autunno ma le registrazioni sono già partite da diverse settimane. Se inizialmente si credeva che a prendere il posto di Belén sarebbe stata Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto Amici apparsa in versione griffata negli studi del talent, ora ci si dovrà ricredere: l'argentina è tornata a lavoro a 10 giorni dal parto di Luna Marì e non potrebbe essere più bella. Nonostante abbia portato a termine la dolce attesa da pochissimo, è già in splendida forma, tanto che nessuno direbbe mai che fino a qualche giorno fa aveva un enorme pancione. Perché non celebrare un evento tanto importante con delle Stories ad hoc?

Belén Rodriguez, il primo look per Tu Sì Que Vales

Come da tradizione, Belén ha anticipato il look che sfoggerà sul palco di Tu Sì Que Vales, immortalandosi all'uscita dal camerino. Per il suo debutto nella nuova edizione del talent ha puntato tutto sulla sensualità, mettendo in mostra le gambe lunghe e snelle con una minigonna nera aderentissima. Per completare il tutto ha scelto una camicia a righe sui toni dell'azzurro portata con le maniche scorciate e i primi bottoni aperti, così da lasciare il reggiseno in vista. La showgirl non ha rinunciato al dettaglio di lusso, un paio di décolleté neri con il tacco a spillo, per la precisione il modello I Love Vivier di Roger Vivier da 550 euro. In quanti direbbero che ha partorito solo da 10 giorni?