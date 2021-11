Belén Rodriguez e la passione per le borse griffate: la sua nuova tracolla costa quasi 2mila euro Belén Rodriguez ha aggiunto una nuova “chicca” alla sua collezione di borse griffate. Non ha mai nascosto di avere la passione per il lusso ma questa volta si è superata: ecco chi ha firmato e quanto vale la bag a motivo intrecciato mostrata sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez non è solo la showgirl che con la sua bellezza mozzafiato ha stregato il pubblico italiano, viene ormai considerata anche una vera e propria icona di stile capace di lanciare mode e tendenze con un solo scatto social. Sul suo profilo Instagram mostra spesso i look scelti per la quotidianità, da quelli sexy sfoggiati sul palco a quelli più comodi e casalinghi, in tutti i casi riesce sempre a esaltare al massimo il suo splendore. Qual è la cosa a cui non riesce proprio a rinunciare? La passione per il lusso, basti pensare al fatto che la sua nuova borsa è una "chicca" che di certo diventerà l'oggetto del desiderio di tutti i fashion addicted più incalliti.

Quanto vale la nuova borsa di Belén

L'ultima arrivata nella collezione di accessori griffati di Belén? È una borsetta iconica firmata Bottega Veneta. Per la precisione si tratta della tracolla Cassette, un modello in pelle d'agnello con motivo intrecciato, battente a chiusura magnetica e tasca interna con chiusura a zip. Sul sito ufficiale della Maison è disponibile in diversi colori, dal classico total black a un più luminoso giallo, fino ad arrivare al lilla, al beige, al bianco e all'arancio. La Rodriguez ha scelto la variante in verde pistacchio, non a caso nella didascalia della foto postata sui social ha usato semplicemente un cuoricino green. Qual è il suo prezzo? 1.650 euro.

La borsa Cassette di Bottega Veneta

La collezione di borse griffate di Belén

Non è la prima volta che Belén dedica un post social a uno dei suoi accessori "di lusso", lo ha già fatto in passato rivelando alcuni dei pezzi più costosi che custodisce gelosamente nell'armadio. Le borse sono in assoluto le sue preferite: ne ha di tutti i tipi, dalle micro bag di Jacquemus al trolley da viaggio di Louis Vuitton, fino ad arrivare alle tracolle in denim di Chanel e alle preziose Birkin di Hermès. Insomma, l'argentina non bada a spese quando si parla di lusso: in quante sognano una collezione super griffata (e soprattutto da oltre 50.000 euro) come la sua?