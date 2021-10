Belén Rodriguez viaggia con stile: quanto valgono borsa e trolley griffati Belén Rodriguez viaggia spesso in giro per l’Italia a causa dei suoi continui impegni lavorativi ma la cosa che in pochi sanno è che non rinuncia mai allo stile, anche quando passa ore e ore tra treni e jet privati. Le sue valigie, infatti, valgono una vera e propria fortuna: ecco chi le ha firmate e il loro prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta da pochissimi mesi ma non si è mai fermata quando si parla di lavoro, è tornata ai suoi impegni professionali pochissimi giorni dopo il parto, anche se questo ha messo seriamente a rischio la sua salute come rivelato durante un'intervista tv. Non di rado viaggia da una parte all'altra dell'Italia per calcare diversi palcoscenici ambiti ma la cosa che in pochi sanno è che non rinuncia allo stile neppure quando passa ore e ore a bordo di un treno o di un jet privato. A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha condiviso la foto di alcune sue valigie griffate, il cui prezzo è davvero da capogiro.

Il trolley di Belén Rodriguez

Belén documenta molti aspetti della sua quotidianità sui social, anche i viaggi lavorativi. Lo ha fatto proprio di recente, condividendo un primo piano sulle valigie che l'hanno accompagnata durante la "traversata" con tanto di didascalia "In viaggio". In molti si sono chiesti che senso avesse quella foto ma i fashion addicted più incalliti lo hanno capito bene: mettere in mostra i suoi accessori di lusso. Il trolley è infatti di Louis Vuitton, per la precisione è il modello Pégase Légère 55 in pelle marrone decorato con l'iconico logo Monogram. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale viene venduto a 2.600 euro.

Il trolley Louis Vuitton

Quanto costa la Birkin di Belén

Oltre al trolley di Louis Vuitton, quando viaggia Belén porta con lei anche un'altra "chicca", una Birkin bag di Hermès. Le iconiche borse della Maison francese sono tra le più preziose del mondo, basti pensare al fatto che vengono considerate al parti di un investimento in borsa, visto che il loro valore aumenta sempre di più anno dopo anno. L'argentina ne possiede una marrone scura in pelle martellata e, sebbene sia disponibile solo sui siti di usato, costa una fortuna. Il suo prezzo si aggira intorno ai 7.980 euro, anche se varia a seconda di come è tenuta. Quella della Rodriguez è nuova di zecca, dunque non si esclude che possa valere ancora di più.