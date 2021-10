Belén, la foto senza Antonino e Luna Marì: posa con Santiago con gli occhiali coordinati Forse c’è aria di crisi, tra Belén Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese. La coppia non si vede insieme da tempo e anche sui social la showgirl ultimamente si fa cedere soltanto con i figli. Nell’ultimo post su Instagram è appunto col primogenito Santiago: i due sfoggiano un look casual coordinato.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è nuovamente al centro del gossip. Da alcuni giorni si rincorrono prepotenti voci di una possibile rottura col suo attuale compagno, Antonino Spinalbese. La relazione tra i due risale al periodo successivo alla separazione con Stefano De Martino e la showgirl ha ammesso che ci ha impiegato un po' di tempo a lasciarsi andare, preoccupata anche dalla differenza d'età: lei ha 11 anni di più. Ma il colpo di fulmine è stato più forte di tutto. A febbraio 2021 la coppia ha ufficializzato di aspettare un bambino e quello è stato un periodo duro per l'argentina, che è stata molto criticata e ha dovuto leggere sul suo conto parole molto cattive, proprio per quella gravidanza giunta così in fretta. Da alcuni giorni Belén e Antonino non si vedono più insieme sui social, dove invece erano soliti condividere molto spesso la loro quotidianità. Le ultime apparizioni della showgirl sono da sola o con i figli.

Belén, prima di tutto mamma

Santiago, figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ha oggi 8 anni. La sorellina Luna Marì, invece, è nata a luglio: è la secondogenita della showgirl, che ha scoperto la gravidanza poco dopo aver iniziato una relazione con Antonino Spinalbese. Lui, innamoratissimo e contento di diventare papà, ha dedicato alla sua compagna anche un tatuaggio, per celebrare quell'amore che gli ha cambiato completamente la vita. La bambina è stata mostrata sui social sin da subito da entrambi: Belén l'ha anche coinvolta nei suoi allenamenti post partum! Lo yoga e i workout costanti le hanno permesso di rimettersi in forma in modo molto veloce e di tornare al suo fisico invidiabile in pochissimo tempo, per prendere parte anche alle registrazioni di Tu sì que vales.

Belén insieme a Santiago

Uno dei segnali della crisi di coppia è stato proprio la strana assenza dell'uno sui social dell'altra, essendo entrambi molto attivi nell'aggiornare fan e follower. C'è stato anche un post molto misterioso condiviso su Instagram dalla showgirl, che i fan hanno interpretato come la dichiarazione, da parte sua, di essere tornata single. Santiago e Luna Marì continuano a essere molto presenti nelle Instagram Stories di Belén Rodriguez, così come nei post, che sono però dedicati prevalentemente agli impegni lavorativi e agli shooting fotografici. Nell'ultimo pubblicato, invece, è proprio col suo primogenito, con cui la showgirl ha un rapporto davvero speciale, sono molto complici. La foto li vede sfoggiare un look coordinato: sono vestiti casual e hanno degli occhiali da sole molto simili, più a goccia quelli della mamma e più squadrati quelli del bambino, ugualmente con montatura chiara e sottile. "4 occhi meglio di 2" si legge nella didascalia: che sia un altro messaggio in codice, riferito all'importanza di guardare bene le persone per capire con chi si ha a che fare?