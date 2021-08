Come si tiene in forma Belén dopo il parto: l’allenamento con Luna Marì A quasi un mese dalla nascita di Luna Marì, Belén Rodriguez è in forma smagliante. La showgirl argentina ha subito ricominciato ad allenarsi, combinando il workout a una sana alimentazione. Anche quando fa i suoi esercizi, la piccola Luna Marì è sempre con lei, non si separano mai.

A cura di Giusy Dente

La nascita di Luna Marì ha stravolto le giornate di Belén Rodriguez, impegnata a prendersi cura della nuova arrivata in famiglia. La piccola è nata dall'amore con Antonino Spinalbese, l'uomo che le ha restituito la felicità e la fiducia nell'amore, dopo la rottura col marito Stefano De Martino. La coppia ha da poco festeggiato un anno insieme, un anno che hanno celebrato concedendosi una serata speciale a base di ostriche e vino. Per l'occasione l'argentina ha sfoggiato un look griffato. La 36enne è anche già tornata al lavoro: è attualmente alle prese con le registrazioni di Tu Sì Que Vales, il programma che conduce sin dalla prima edizione. Dagli scatti condivisi sui social direttamente dal suo camerino i fan si sono accorti che la neo mamma ha già recuperato la forma fisica, sfoggiando un fisico invidiabile a pochi giorni dal parto.

Belén in forma smagliante dopo il parto

Durante la gravidanza la showgirl argentina si è mantenuta in forma e in salute praticando una disciplina molto consigliata alle donne in dolce attesa: il pilates. Questo l'ha aiutata moltissimo. Rispondendo alla domanda di una curiosa follower, aveva ammesso di aver messo sù una media un chilo al mese: "Peso 63, sono partita da 57" aveva detto quando era al settimo mese. Tenersi in movimento le ha permesso di proiettarsi in modo più propositivo anche al post parto, sapendo che avrebbe potuto poi ricominciare da un buon livello di partenza per recuperare.

Belén Rodriguez in bikini dopo il parto

Pochi giorni dopo la nascita di Luna Marì, infatti, Belén Rodriguez era già piena di impegni, non solo di lavoro ma anche quelli con la sua personal trainer. Con lei sta seguendo dei workout individuali: "Un allenamento leggero ma efficace" lo ha definito la modella. Martina, la professionista che la segue, è convinta che il siano due gli aspetti che determinano il fisico smagliante di Belén: "Credo l'aiuti moltissimo il suo carattere oltre che la sua genetica! Sempre solare e positiva". Ovviamente all'attività fisica la showgirl combina anche una corretta alimentazione, delle abitudini sane sin dalla prima colazione.

Belén Rodriguez si allena con Luna Marì

Ma Belén non si separa mai da Luna Marì, neppure quando si allena. Anzi, è ormai diventata abile nel far coincidere i due momenti e così anche quando culla la sua bambina per farla addormentare ne approfitta per eseguire alcuni esercizi per i glutei. Ogni momento è buono insomma e anche ogni oggetto che si ha in casa: la nuova frontiera dell'allenamento della neo mamma è un passeggino!