Battiti Live 2021, i look della prima puntata: la Michielin bon-ton, Annalisa indossa i sandali coi calzini Ieri sera è andata in onda su Italia 1 la prima puntata di Battiti Live 2021 e, come succede a ogni evento di questo calibro, le star sul palco si sono sfidate a colpi di stile. Cosa hanno indossato le cantanti per il debutto? Francesca Michielin ha puntato su un abito bon-ton, Annalisa ha osato con dei sandali indossati con i calzini.

Battiti Live 2021 è arrivato su Italia 1 dopo che nelle scorse settimane era andato in scena su Radio Norba in diretta dalle piazze più belle della Puglia. Ieri sera è stata trasmessa la prima puntata e, al di là dei tormentoni che ci accompagneranno per tutta l'estate, ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere i look delle star che hanno calcato il palco, da Elisabetta Gregoraci in fucsia a Mariasole con l'acconciatura anni '90, fino ad arrivare a Sangiovanni con la maxi camicia total pink. Cosa dire, invece, delle cantanti donne? Si sono sfidate a colpi di tacchi a spillo, scintillii e dettagli bon-ton, apparendo trendy e sofisticate.

I minidress di Annalisa e Francesca Michielin

L'estate è sinonimo di caldo e di voglia di freschezza e le star di Battiti Live lo sanno bene, visto che per la prima puntata hanno deciso di osare con dei minidress colorati e sbarazzini. Tra le più sofisticate ci sono Annalisa e Francesca Michielin che, sebbene abbiano optato per due stili radicalmente opposti, sono riuscite entrambe a farsi notare. La prima ha scelto un abito corto in giallo con maniche a palloncino e taglio cut-out sulla scollatura firmato Nineminutes, lo ha abbinato a un paio di sandali di velluto rosa con tacco e plateau portati con dei calzini glitter nella stessa nuance. La seconda ha invece preferito un vestitino bon-ton a fiori e con il colletto Peter Pan, esibendosi per la prima volta con i "nuovi" capelli biondi".

Annalisa in Nineminutes

Alessandra Amoroso con l'abito asimmetrico

Anche Alessandra Amoroso è stata tra le grandi protagoniste della prima puntata di Battiti Live, in occasione della quale ha spopolato con il suo look glamour e sofisticato. La cantante salentina si è presentata sul palco con un principesco abito asimmetrico, un modello in beige con il corpetto monospalla e la gonna a balze corta sul davanti e corta dietro. Per completare il tutto ha scelto gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté in tinta, e ha poi tenuto i capelli sciolti, mettendo in mostra il nuovo caschetto extra corto. Chi può essere definita la più elegante del primo appuntamento con il Festival?