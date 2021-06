Venerdì 25 giugno è andata in onda la prima puntata di Battiti Live, la rassegna musicale dell'estate organizzata da Radionorba. L'evento è condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio e ospita una scaletta stellare già dalla prima puntata: Fedez e Orietta Berti, la coppia dell'estate, Francesca Michielin, Baby K e Irama, giusto per citarne alcuni. Tra i primi a esibirsi sul palco Sangiovanni, il giovane cantante semifinalista ad Amici 2021 (battuto in finale proprio dalla fidanzata Giulia) che ora domina le classifiche con il singolo Malibu. Per la prima esibizione dopo il talent Sangiovanni ha scelto un look coloratissimo puntando sul rosa acceso, una delle tinte must dell'estate: camicia oversize e bandana a fiori coordinata sui riccioli biondi.

Il look rosa di Sangiovanni a Battiti Live

Durante il talent di Canale5 il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare il suo stile genderless e originale, fatto di linee oversize e colori sgargianti. Anche per il suo "ritorno sul palco" di Otranto ha scelto un look molto colorato con un tocco vintage. Sangiovanni ha indossato una camicia oversize rosa fucsia, la tinta must dell'estate 2021, abbinata a un paio di morbidi pantaloni neri. Sappiamo bene che Sangiovanni ha una passione per i cappelli: ad Amici ha sfoggiato una grande varietà di bucket hat e berretti. Per l'esibizione a Battiti Live ha scelto una variante "estiva": una bandana rosa coordinata con la camicia, con una stampa a fiori in stile "Flower power".

Il rosa è un colore genderless

Sangiovanni durante le sue esibizioni ha sfoggiato molti look sui toni del rosa e del lilla, dimostrando quanto sia superata e inutile la distinzione tra colori "da maschio" e "da femmina". Sembra scontato sottolinearlo, ma non lo è affatto: poche settimane fa il cantante di Lady ha raccontato sui social di essere stato fermato e apostrofato per strada solo perché era vestito di fucsia. "Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?'. Ero vestito di fucsia", ha raccontato in un video. Sangiovanni ha poi chiarito che ha raccontato l'episodio non perché ci sia rimasto male, ma per dimostrare quanta strada ci sia ancora da fare in Italia. I colori, come i vestiti, non hanno genere e il look rosa di Sangiovanni dimostra che ci si diverte molto più quando si abbandonano le etichette.