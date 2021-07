Mariasole Pollio a Battiti Live 2021: la prima puntata è col completo celeste e le trecce anni ’90 Mariasole Pollio è la YouTuber che da diverse stagioni è al timone di Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Anche quest’anno è tornata sul palco del Festival dell’estate e durante la prima puntata ha letteralmente spopolato con il suo look celeste arricchito da delle mini trecce in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate, è sbarcato su Italia 1 dopo essere andato in scena in diretta su Radio Norba nelle scorse settimane. Tra i suoi protagonisti non ci sono solo i cantanti con i loro tormentoni di stagione ma anche i conduttori, da Elisabetta Gregoraci ad Alan Calmieri, fino ad arrivare a Mariasole Pollio. È stata proprio la giovane YouTuber ad attirare le attenzioni del pubblico durante la prima puntata dell'evento: si è presentata sul palco in un completo celeste arricchito da alcuni dettagli anni '90, dando così del filo da torcere alla "padrona di casa", meravigliosa in fucsia e con la scollatura maxi.

Il look anni '90 di Mariasole Pollio a Battiti Live

Per la prima puntata di Battiti Live 2021 Mariasole ha puntato su un look fresco, trendy e super vitaminico. Si è presentata sul palco in celeste con un completo in maglia firmato Dodo Bar Or, contraddistinto da un paio di pantaloni a zampa a vita alta, un reggiseno a triangolo e un maxi cardigan abbinato. Qual è il prezzo dell'outfit? Sul sito ufficiale del brand solo i pantaloni vengono venduti a 473 euro. Così facendo la Youtuber ha messo in mostra la sua incredibile forma fisica senza rinunciare allo stile: il completo non è forse perfetto per portare un tocco di colore alle proprie vacanze?

Il completo di Dodo Bar Or

Mariasole Pollio segue il trend delle micro trecce

Il dettaglio che ha reso ancora più anni '90 il look di Mariasole? L'acconciatura. Ha infatti seguito il trend delle microtrecce, lo aveva lanciato Chiara Ferragni qualche giorno fa sul red carpet del Festival di Cannes, ed è così glamour da aver conquistato il cuore di tutte le star. La YouTuber a Battiti Live, in particolare, ha tenuto la chioma sciolta e con la fila centrale, aggiundo delle micro braids solo sul davanti come richiede la mania del momento. Quante saranno le giovanissime che prenderanno ispirazione da questo abbinamento per spopolare in estate?