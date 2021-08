Barbara D’Urso, 64 anni e non sentirli: in splendida forma incanta i fan con la foto in bikini Dopo un’intensa stagione televisiva Barbara D’Urso ha deciso di concedersi una lunga vacanza, per ricaricare le energie. Si sta godendo l’estate insieme agli amici, tenendo però costantemente aggiornati i fan attraverso i social, dove è molto attiva. Qui non mancano di farle i complimenti per la prova costume perfettamente superata.

A cura di Giusy Dente

Terminati gli impegni televisivi e in attesa di ricominciarne di nuovi, Barbara D'Urso si sta godendo l'estate. Ma la conduttrice proprio non ci sa stare lontana dal suo amato pubblico. Ora che non può entrare nelle case degli italiani come è solita fare, intrattenendo milioni di telespettatori con i suoi programmi, li tiene comunque aggiornati attraverso i social. Su Instagram è molto attiva e condivide diverse foto, sia della vita lavorativa che della sua quotidianità. Difatti in questi giorni sta mostrando come sta trascorrendo le sue giornate di vacanza tra nuotate in mare, giri in barca, relax e divertimento, in compagnia di amici. E sta mostrando anche di essere in perfetta forma, dettaglio che non è affatto sfuggito ai suoi fan.

Le vacanze di Barbara D'Urso

Anche in vacanza la conduttrice sta sfoggiando un look impeccabile oltre che un'invidiabile forma fisica. Sicuramente ama molto seguire i trend del momento, ma non è una donna che si fa sopraffare dalle mode, che anzi reinterpreta a modo suo, in qualche modo personalizzandole. Ecco perché ha ceduto al fascino del crochet, così in voga questa estate, ma in modo molto originale, con un dettaglio mai sfoggiato da altre celebrities: una cavigliera-infradito fatta all'uncinetto che qualcuno ha criticato perché troppo somigliante a un centrino da tavola! Nei suoi look estivi non è mancato l'intramontabile lurex, per scintillare sotto al sole e non mancano mai dettagli griffati, che sono la sua passione. Dopo il cappello di paglia a falda larga di Gucci è stata la volta delle ciabatte di gomma con il tacco quadrato della stessa Maison. Nelle ultime foto condivise su Instagram si nota nuovamente un dettaglio di lusso, ma è impossibile non notare quanto la conduttrice sia a proprio agio nel suo corpo.

Carmelita perfettamente a suo agio in bikini

In vacanza Carmelita non rinuncia alla sua passione per gli accessori di lusso. Stavolta ha mostrato sui social una creazione di Pierpaolo Piccioli. Si tratta dei sandali Birkenstock rivisitati dalla Maison Valentino in una versione più glamour: in total black con l'iconico logo VLTN in bianco. Costano 370 euro. La conduttrice si è serenamente mostrata a bordo piscina in bikini: a 64 anni è decisamente in forma! Tantissimi fan si sono complimentati con lei, che riesce a sfoggiare un fisico invidiabile e ad avere un buon rapporto con se stessa, con lo specchio e col passare degli anni, indossando con disinvoltura ogni tipo di capo. Certo, non è mancato chi ha insinuato un certo abuso di filtri e ritocchini a cui non ha risposto neppure stavolta, evitando di alimentare polemiche e preferendo continuare a godersi serenamente le sue vacanze.