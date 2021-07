Barbara D’Urso, le sue nuove ciabatte per il mare hanno il tacco (e costano quasi 300 euro) Barbara D’Urso è una delle star più attive sui social dall’inizio dell’estate ma è di recente che ha attirato l’attenzione dei followers. In che modo? Ha detto addio a infradito e sandali bassi, al mare ha indossato delle ciabatte griffate con il tacco.

A cura di Valeria Paglionico

È da quando ha portato a termine tutti i suoi programmi televisivi che Barbara D'Urso è partita per le vacanze estive. Ora si sta godendo il relax dopo un lungo anno lavorativo e, sebbene sia lontana dai riflettori, continua ad avere un rapporto diretto con i fan attraverso i social. Ogni giorno documenta le sue giornate passate tra giri in barca, mare cristallino, tintarella, non esitando a mostrarsi in costume. Nonostante abbia superato i 60 anni, vanta ancora un corpo da urlo, anche se molti insinuano che sia solo un effetto di filtri e ritocchi fotografici. Qual è la cosa a cui non riesce a rinunciare il vacanza? La passione per gli accessori di lusso.

Barbara D'Urso con i tacchi al mare

Dite addio a infradito, sandali raso terra e pantofoline comode, Barbara D'Urso ha lanciato una nuova mania per completare con stile i look balneari. Nelle ultime ore sui social ha postato una foto di un dettaglio originale del suo outfit da mare: si è lasciata immortalare solo le gambe mentre cammina su una passerella di legno che dà su delle acque cristalline, indossa un caftano variopinto sui toni del celeste e tra le mani ha delle ciabatte di gomma con il tacco quadrato. Si tratta di un accessorio firmato Gucci, è in gomma rosa lucida, con la punta aperta e la fascia goffrata con il maxi logo della Maison. Qual è il prezzo? Sul web i sandali vengono venduti a 290 euro e possono essere usati sia per andare in spiaggia che per uscire.

Barbara D'Urso in estate non rinuncia alle griffe

Non è la prima volta che Barbara D'Urso punta su degli accessori iper griffati durante le sue vacanze al mare, già nelle scorse settimane aveva messo in mostra una parte del guardaroba di lusso scelto per l'estate, lasciando senza parole i fashion addicted più incalliti. Espadrillas Chanel, zeppe multicolor firmate Gucci, maxi cappelli di paglia logati abbinati a costumi interi super sensuali: la conduttrice sembra non poter fare proprio a meno dei capi da centinaia di euro. I sandali di gomma con il tacco sono solo gli "ultimi arrivati" nella sua collezione e di certo non possono essere definiti economici. Quale sarà il prossimo colpo di testa della presentatrice?