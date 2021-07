Barbara D’urso segue il trend dei costumi in lurex: il look da mare è di lusso col cappello griffato Barbara D’Urso è più scatenata che mai, da quando è partita l’estate non ci pensa su due volte a documentare sui social i suoi look balneari trendy e griffati. Di recente ha seguito il trend del costume in lurex, mettendo in mostra il corpo da urlo e l’accessorio di lusso a cui non può rinunciare per le gite in barca.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate di Barbara D'Urso sembra essere più scatenata che mai e, a giudicare dalle foto che posta sui social, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda durante le vacanze al mare. Nei giorni scorsi aveva attirato l'attenzione dei fan prima con delle espadrillas griffate, poi con un'originale cavigliera-infradito realizzata all'uncinetto, oggi è tornata a sorprendere tutti con un costume che ha messo in risalto la silhouette, dando prova del fatto che a più di 60 anni non sembra sentire il peso dell'età che avanza. A completare il tutto non è mancato un accessorio di lusso, il cui prezzo è da capogiro.

Il look da spiaggia di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso potrà avere pure 64 anni ma a quanto pare per lei l'età è solo un numero e lo sta dimostrando fin dal primo giorno dell'estate, postando su Instagram delle meravigliose foto in costume. Certo, molto spesso aggiunge filtri e ritocchi ma è chiaro che vanta lo stesso una forma fisica invidiabile. Di recente ha seguito il trend del lurex, indossando un costume intero che ha messo in risalto la silhouette e il lato b. Si tratta di un capo firmato 4giveness, è ricoperto di glitter sui toni del viola, ha una maxi scollatura sul décolleté e dei laccetti gialli sia dietro al collo che sulla schiena.

La conduttrice ha poi aggiunto un accessorio di lusso al suo look da spiaggia, ovvero un originale cappello di paglia a falda larga con un nastro nero intorno al capo. Dove lo si può acquistare? Sul sito di Gucci, sul quale viene venduto a 350 euro. Insomma, l'estate della D'Urso è sofisticata e glamour. A questo punto non resta che attendere il suo prossimo post di Instagram per scoprire il nuovo completo griffato da spiaggia scelto per rendere fashion le sue vacanze.

